Most-Híd o migračnom pakte: Najlepšie riešenie treba hľadať na rokovaniach

Vládny Most-Híd je pripravený rokovať aj o alternatívnom uznesení ku Globálnemu paktu OSN o migrácii, ktorý pripravili ľudia ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nom. Smeru). Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré poskytla hovorkyňa strany Klára Debnár. Šéf slovenskej diplomacie považuje nové uznesenie za lepšie ako to z dielne SNS. Lajčákovo uznesenie obsahuje podľa Mosta-Híd momenty, ktoré strana Bélu Bugára považuje za dôležité.

„O alternatívnom uznesení pána Lajčáka sme sa dozvedeli z médií. Podľa vyjadrení ministra zahraničných vecí pripravený materiál odráža aj obavy Slovákov z migrácie ako takej a garantuje, že Slovensko bude mať svoj hlas pri rozhodovaní o migrácii. Most-Híd obidva momenty považuje za dôležité, rovnako ako jednoznačné odmietnutie povinných kvót a zabezpečenie suverenity Slovenska,“ uvádza sa v stanovisku strany. Most-Híd je presvedčený, že najlepšie riešenie je potrebné hľadať za rokovacím stolom.

Národniari presadzujú svoje uznesenie, v ktorom má parlament požiadať vládu, aby pakt o migrácii odmietla. SNS tiež trvá na tom, aby za Slovensko nikto nešiel do Marrákeša. Lajčák je presvedčený, že do Marrákeša ísť treba, aby Slovensko mohlo prezentovať svoj postoj.

„S mojimi spolupracovníkmi sme pripravili návrh uznesenia, ktorý podľa nášho presvedčenia odráža aj obavy Slovákov z migrácie, aj diskusiu v zahraničnom parlamentnom výbore, a zároveň garantuje, že Slovensko bude mať svoj hlas v rozhodovaní o migrácii. Môžem Slovákov ubezpečiť, že je to lepší návrh ako ten, ktorý predložila SNS,“ povedal Lajčák. Návrh uznesenia dal už podľa vlastných slov premiérovi.

Demisiu v prípade schválenia uznesenia SNS vysvetľuje Lajčák tým, že pokiaľ parlament vyhodí slovenskú diplomaciu z budúcich diskusií o migrácii na globálnej úrovni, musí na to zareagovať adekvátne, teda odchodom z postu šéfa diplomacie. „Lebo to by znamenalo vyslovenie nedôvery slovenskej zahraničnej službe a mne ako jej najvyššiemu predstaviteľovi,“ povedal.

SNS na Lajčákovo uznesenie a vyjadrenia reagovala tým, že ministra obvinila z politického vydierania. V súvislosti s jeho uznesením národniari hovoria, že nevidia dôvod hrať diplomatické tance ministra Lajčáka. Konanie Lajčáka kritizujú a veria, že predseda Smeru-SD Robert Fico a premiér Peter Pellegrini (Smer) „zjednajú nápravu“.