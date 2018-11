Pellegrini: Slovensko migračný kompakt nepodporí, Lajčák to vzal na vedomie

Slovensko kompakt z dielne OSN o migrácii nepodporí a neschváli ho. Dnes to vyhlásil premiér Peter Pellegrini. Ak by účasť Slovenska na summite v Marakéši znamenala, že dokument podporujeme, nikto tam nepôjde.

Ak analýza ale ukáže, že by niekto mohol ísť do Marakéša a povedať, prečo s ním nesúhlasíme a nebude nás to k ničomu zaväzovať, premiér nevidí dôvod, prečo by tam napríklad veľvyslanec nemohol ísť.

Pellegrini o kompakte hovoril aj so svojimi kolegami z Rakúska a Poľska, ktorí už odmietli kompakt podporiť. Premiér takisto informoval, že požiadal ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka a štátneho tajomníka za SNS Lukáša Parízka o analýzu. Pod Parízka totižto spadajú medzinárodné organizácia, teda aj OSN.

„Ako predseda vlády odmietam znenie kompaktu o migrácii a odmietam, aby platil na Slovensku," dodal Pellegrini. Pokiaľ ide o možnú demisiu Lajčáka, už s ním hovoril. Pellegrini hovorí, že jeho stanovisko vzal Lajčák na vedomie. Premiér upozornil, že Slovensko čakajú predsedníctva v OBSE, OECD aj v V4 a nemyslí si, že by Slovensko malo stratiť kvalitného ministra pre tento pakt. Verí, že Lajčák sa s tým zmieri a povýši službu SR nad svoje osobné postoje.

Zahraničný výbor NR SR už prijal uznesenie, podľa ktorého by Slovensko kompakt malo odmietnuť. Proti kompaktu je hlavne koaličná SNS, ale aj opozičné SaS a Sme rodina. O alternatívnom uznesení, o ktorom by mohol rokovať parlament, hovorí aj minister Lajčák. Na stranu ministra sa z koalície stavia Most-Híd. O dokumente sa rokovalo, keď Lajčák predsedal Valnému zhromaždeniu OSN, je to teda pre neho aj otázka dôvery. Ak mu Smer neverí, nemôže byť ministrom, vyjadril sa už Lajčák.