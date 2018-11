Michal Sýkora nebude kandidovať na prezidenta

„O funkciu prezidenta Slovenskej republiky by som sa uchádzal ako nezávislý kandidát. Tak, ako som sa desaťročia profiloval. Považoval by som to aj za výrazné zavŕšenie mojej celoživotnej angažovanosti pre Slovensko a jeho občanov. Po zodpovedných úvahách chcem zdôrazniť, že samospráva zostáva aj naďalej u mňa na prvom mieste,“ deklaroval pre TASR Sýkora.

Podľa jeho slov spoločenská situácia na Slovensku nie je jednoduchá. „Cítiť napätie, ktoré obyvateľom nepridáva na optimizme. To ma výrazne ovplyvnilo pri mojom uvažovaní. Podpora, ktorá mi bola vyjadrená pre prezidentskú kandidatúru, ma zaväzuje pokračovať v práci. ZMOS bude po komunálnych voľbách viac ako pol roka do konania snemu bez dvoch podpredsedov a bude potrebné zvládnuť všetky úlohy vrátane tých, ktoré v rámci prerozdelenia vykonávali oni a za par dní im mandát zanikne,“ ozrejmil.

Svoju energiu preto naďalej sústredí pre miestnu územnú samosprávu. „Cítim, že v tejto oblasti, ktorej sa venujem celý svoj profesijný život, môžem byť stále prínosný. Preto sa sústredím na podporu kvalitného sociálneho dialógu, presadzovanie agendy ZMOS a, samozrejme, aj plnenie volebnému programu, s ktorým som uspel v komunálnych voľbách v rodnej obci, keď som získal do desiateho volebného obdobia podporu vyše 80 percent spoluobčanov,“ uzavrel Sýkora.