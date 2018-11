Cséfalvayová: Incident v Azovskom mori je ďalším aktom agresie Ruska

„Ukrajina má svoje prístavy v Azovskom mori a na využívanie týchto vôd má jednoznačné právo,“ upozornila Cséfalvayová. Ruská aj ukrajinská strana by sa teraz podľa nej mali zdržať ďalších krokov smerujúcich k zvyšovaniu napätia a hľadať mierové riešenie. „Eskalácia napätia je smutnou správou pre svetové spoločenstvo,“ poznamenala.

„Je to nepríjemná udalosť,“ súhlasí podpredseda výboru Jaroslav Paška (SNS). Podľa neho si však treba počkať na nezávislé vyšetrovanie, ktoré ukáže či išlo o nedorozumenie alebo úmysel jednej, alebo druhej strany. Situáciou sa má v pondelok zaoberať Bezpečnostná rada OSN na mimoriadnom zasadnutí, o ktoré požiadala ruská aj ukrajinská strana.

SaS vyzýva k diplomacii

Správu o incidente so znepokojením prijala aj opozičná SaS. „Prístup do Azovského mora, a teda k svojmu pobrežiu a prístavom, je zvrchovaným právom Ukrajiny a Rusko nemá právo ukrajinským lodiam v tom brániť bez ohľadu na to, či ide o lode obchodné, alebo vojenské,“ napísal v stanovisku ďalší člen zahraničného výboru Martin Klus (SaS), ktorý je presvedčený, že na zmiernenie napätia je potrebné dodržiavať minské dohody a hľadať diplomatické riešenie. Ruské velenie námorných síl by sa podľa neho malo ukrajinskej strane ospravedlniť.

K incidentu v Azovskom mori došlo v nedeľu (25.11). Velenie ukrajinskej armády informovalo, že išlo o vopred naplánovaný presun lodí z prístavu Odesa do prístavu Mariupol, ktorý sa začal 23. novembra.

Rusko vyhlasuje, že tri ukrajinské lode narušili námornú hranicu Ruska, keď sa pokúšali vplávať do Azovského mora cez Kerčský prieliv. Podľa Ruska ukrajinské lode sa v tejto uzavretej zóne pohybovali niekoľko hodín, pričom vykonávali „nebezpečné manévre“ a „nereagovali na výzvy posádok ruských lodí“.

Vzhľadom na to ruská strana, ktorá tento incident považuje za porušenie medzinárodného práva, použila strelné zbrane. Pri incidente bolo podľa ukrajinských zdrojov zranených najmenej šesť ukrajinských vojakov, pričom stav dvoch z nich je údajne vážny.