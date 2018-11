Výmena Makúcha za Kažimíra na spadnutie?

Už v najbližšom čase by malo podľa informácií Pravdy prísť k výmene na poste guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS). Reguláciu nad slovenským finančným trhom by mal prebrať súčasný minister financií Peter Kažimír (Smer), ktorý by tak vo funkcii nahradil Jozefa Makúcha.

„Funkčné obdobie guvernéra Národnej banky Slovenska je zo zákona 6 rokov, t. j. funkčné obdobie pána Makúcha je do 12. januára 2021. V prípade zmien bude informovať Bankovú radu Národnej banky Slovenska,“ reagovala v pondelok na zistenia Pravdy Martina Vráblik Solčányiová, hovorkyňa NBS.

Ministerstvo financií možnú výmenu nekomentovalo. Výmenu pripustil ešte v októbri v relácii TV Pravda Ide o Pravdu premiér Peter Pellegrini (Smer). „Môžem potvrdiť, že v prípade ak by malo prísť k zmene v kresle guvernéra NBS, tak podpredseda vlády a súčasný minister financií Peter Kažimír má ambíciu zúčastniť sa súboja o obsadenie tohto postu,“ povedal.

Neoficiálne sa o možnej výmene začalo špekulovať začiatkom roka. Makúch tieto úvahy najprv odmietal a Kažimír hovoril, že aktuálne pracuje pre vládu a jeho cieľom je príprava štátneho rozpočtu na rok 2019. Rozpočet v týchto dňoch bude schvaľovať parlament.

Makúch naznačil svoj odchod prvýkrát na jeseň. „Peter Kažimír by bol určite dobrým guvernérom,“ uviedol koncom septembra Makúch. Zároveň pripustil možnosť skoršieho odchodu kvôli hrozbe politickej nestability po parlamentných voľbách 2020. „Takáto situácia v minulosti v Belgicku spôsobila, že politici sa až dva roky nevedeli dohodnúť na mene nového guvernéra národnej banky. V Slovinsku zas musel guvernér odstúpiť práve pre príliš veľkú politickú nestabilitu,“ dodal Makúch. Podľa neho v čase silných ekonomických zmien je dôležité mať obsadené kreslo šéfa NBS skúseným ekonómom.

Kažimír je historicky prvým slovenským ministrom financií, ktorý predstavil vyrovnaný rozpočet, a to na rok 2019. Kažimír v poslednom období neuspel v boji o kreslo šéfa euroskupiny, ale časopis The Banker mu začiatkom tohto roka udelil cenu najlepšieho ministra financií Európy. Ak by Kažimír išiel do NBS, je otázne, kto by si zasadol do kresla ministra financií. <PE>