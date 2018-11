VIDEO: Zvrat v kauze smrti dvadsiatich baníkov

Nový svedok v handlovskej kauze

Novým svedkom je Vladimír Tejbus z Prešova, bývalý vedúci oddelenia banskej bezpečnosti na Hlavnom banskom úrade. Vypracoval rozsiahly materiál o tom, čo tragédiu v bani podľa neho spôsobilo. Nebojí sa o tom hovoriť aj napriek tomu, že ako sám tvrdí, prácu v bani si už na Slovensku nenájde a aj s rodinou sa odsťahoval do zahraničia.

Bývalý šéf oddelenia banskej bezpečnosti vyvracia doterajšie tvrdenia, že mužov pod zemou zabil výbuch. Podľa neho boli mŕtvi ešte pred ním, keď sa snažili uhasiť požiar. Ten zaznamenali 10. augusta ráno po 7. hodine v starej banskej chodbe vo východnej šachte. Na likvidácii požiaru sa podieľali okrem baníkov aj záchranári. Približne o pol desiatej vypadlo telefonické spojenie aj meracie snímače kontrolujúce výskyt nebezpečných nahromadených horľavých plynov. Práve v tom čase došlo k výbuchu v hĺbke asi 400 metrov pod povrchom.

Chýbali hasiace prístroje

Podľa Tejbusa mali vedúci dostať mužov z podzemia hneď, ako oheň vznikol, a uzatvoriť požiarovisko. Odborník pripomína, že na mieste chýbali prístroje na hasenie. Záchranári nemali prístup k vode. „Oni nehasili, veď nemali čím. Ak nemám požiar pod kontrolou, musím ho zlikvidovať nejako inak. Baňa je uzatvorený priestor, tak treba uzatvoriť prívodné diela a tým pádom sa požiar uhasí sám. Baníci tam nemali byť vôbec, pretože na likvidáciu havárie sú určení banskí záchranári, nie baníci,“ konštatoval Tejbus, ktorý je presvedčený, že mužov nezabil výbuch.

Explóziu podľa jeho názoru zapríčinilo otváranie a zatváranie dverí, ktorými chcelo vedenie bane situáciu riešiť. „To bola chyba,“ zdôraznil Tejbus. Dodal, že v bani bolo veľa porušení predpisov a viaceré z nich sa nedostali do súdneho spisu. „V správe pre ministerskú komisiu som uviedol viac ako 50 porušení paragrafov, ale vo vyšetrovacom spise sa neobjavovali takmer žiadne,“ poukázal svedok.

Vyjadril tiež svoj názor na obžalovanú trojicu Ladislava H., Jozefa T. a Dalibora R. Podľa neho by na lavici obžalovaných mali sedieť ešte ďalší vedúci zamestnanci. Dalibor R. bol v čase nešťastia zástupcom šéfa likvidácie havárie. Tejbus tvrdí, že záchrannej akcii nemal prečo veliť. „Bol tam poslaný, pretože vedúci si neplnil svoje povinnosti a neprišiel, pritom práve vedúci bol dokonale oboznámený s pomermi v bani, nie Dalibor R.,“ mieni svedok. Keď už ale trojica zásah riadila, riadila ho podľa neho nesprávne.

Súd rozsudok v kauze vlečúcej sa už deväť rokov nevyriekol. Dôvodom bolo, že obhajcovia dvoch obžalovaných neprišli a vyjadria sa k výpovedi svedka v 15-dňovej lehote. Tretí obhajca Ivan Žilík sa snažil spochybniť Tejbusovu dôveryhodnosť. Narážal na to, že svedok aj keď má dlhoročné skúsenosti s prácou v bani, nikdy nebol veliteľom likvidácie havárie, nebol po výbuchu ani v Bani Handlová a nie je znalec.

Či boli dodržané predpisy musí vedieť vedenie

Na súde nechýbal Miroslav Masarik, ktorý bol v čase nešťastia v podzemí. Ako jeden z mála prežil. „Či boli v bani dodržané bezpečnostné predpisy? To už musí vedieť vedenie úseku. Ja som bol len obyčajný baník, ktorý mal ráno príkazy od svojich šéfov, ktoré sa museli plniť,“ povedal Masarik.

Masarikovi vo výpovedi chýbalo viacero argumentov. „Chýbali hlavne základné veci. Neboli určení ľudia, ktorí preberali zmenu z nočnej a mali dať príkaz, či tam civilisti môžu, alebo nemôžu ísť. Civilisti tam boli poslaní zbytočne,“ vyrátal. Podľa neho nebolo spomenuté, že keď záchranári sfárajú do bane, majú jednoznačný príkaz, kde si majú spraviť základňu. „Základňa nebola podľa mňa na správnom mieste. Ak by bola založená v priebežných čerstvých vetroch, ako mala byť, tak tí ľudia by boli v tom priestore ako aj my. Možno by boli dobití, dolámaní, ale boli by prežili,“ mieni Masarik.

Podľa obžaloby aj rozsudku súdu 20 mužov zahynulo v dôsledku výbuchu banských plynov. Ladislav H. bol odsúdený za to, že pre jeho pokyn na uzatvorenie požiarneho vodovodu ventilom nemali v bani pri požiari vodu na hasenie. Dalibor R. podľa sudcu nesprávne vyhodnotil situáciu, neodvolal baníkov z podzemia a nezamedzil tam prístup ďalším ľuďom. Navyše nariadil nešťastné otvorenie krídla dverí v trafostanici, čím došlo k zmene vetrov. Jozef T. zas podľa súdu nesprávne vyhodnotil situáciu, a najmä nezabezpečil sfunkčnenie požiarneho vodovodu, neodvolal ľudí z miesta a nemyslel na to, že sa môže obrátiť vietor a môže nastať výbuch.