Obedy zadarmo budú od januára len v škôlkach

Mestá a obce, ako aj školské zariadenia tak majú získať dostatok času na to, aby zabezpečili technické zariadenia a prípadne doplnili pracovnú silu do jedální. Dohodli sa na tom poslanci strany Smer so Združením miest a obcí Slovenska.

Predseda strany Robert Fico okrem toho informoval, že rezort financií prisľúbil dva milióny eur, ktoré majú riešiť možné problémy s týmto opatrením v praxi.

Fico po rokovaní so ZMOS-om na tlačovej besede uviedol, že pri zavedení obedov zadarmo hľadajú so samosprávami čo „najhladšie riešenie“, ktoré kasy samospráv zasiahne čo najmenej.

Pôvodne mali byť obedy platené štátom aj pre žiakov prvého a druhého stupňa základných škôl od začiatku roka.

Fico: Záleží mi na tom, aby Lajčák zostal ministrom

Predsedovi Smeru záleží na tom, aby tak kvalifikovaný diplomat, ako je Miroslav Lajčák (nom. Smeru), zostal ministrom zahraničných vecí. Povedal to novinárom bez toho, aby vysvetlil, ako sa parlament postaví ku Globálnemu paktu OSN o migrácii. Práve kvôli tomuto dokumentu Lajčák pripúšťa svoju rezignáciu..{tar­get:_blank}

Po tejto novinárskej otázke Fico tlačovú konferenciu ukončil s vysvetlením, že má zasadnutie poslaneckého klubu. Neodpovedal na otázky, či má ambíciu stať sa po prípadnom Lajčákovom odchode jeho nástupcom v rezorte, ani o tom, ako vyrieši svoje bývanie, keďže majiteľ bytovky Bonaparte Ladislav Bašternák bol na prvom stupni odsúdený.

Nevyjadril sa ani k svojmu zdravotnému stavu, keď podľa portálu Aktuality.sk vyhľadal zdravotnú starostlivosť pre problémy so srdcom. Fico novinárom povedal, že keby ich skutočne zaujímalo jeho zdravie a nešlo by im len o bulvárne informácie, odpovedal by.