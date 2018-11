Poslanci nebudú rokovať o obrannej ani bezpečnostnej stratégii

Poslanci Národnej rady SR napokon nebudú na aktuálnej schôdzi rokovať o Návrhu obrannej stratégie a Návrhu bezpečnostnej stratégie SR, ktoré ešte pred rokom schválila vláda. Do pléna ich predložili zástupcovia opozície, podpredseda SNS Anton Hrnko je však presvedčený, že to môže urobiť len kabinet. Na jeho návrh preto väčšina snemovne tieto dva materiály z rokovania vypustila.

So svojim návrhom neuspel Eduard Heger (OĽaNO). Ten sa dožadoval, aby parlament postupoval v súlade s Rokovacím poriadkom NR SR pokiaľ ide o dĺžku rokovacích dní. Hegerovi sa nepáči, že už tretiu schôdzu po sebe sa rokovacie dni predlžujú, obedňajšie prestávky skracujú a rokuje sa aj v pondelky. „Umelo sa zrýchľuje priebeh schôdze. Je to dehonestácia parlamentu,“ odkázal.

Milan Krajniak (Sme rodina) sa zase neúspešne dožadoval, aby z programu rokovania plénum vypustilo vládnu novelu zákona o službách zamestnanosti, ktorá má spružniť zamestnávanie cudzincov z tretích krajín. „V Trnave agentúra dočasného zamestnávania nevyplatila niekoľko mesiacov mzdu 700 Srbom. Nielenže Slováci prišli o dobré platy, lebo sme doviezli lacnú pracovnú silu z krajín mimo EÚ, ale navyše vláda chce tento problém prehlbovať tým, že predkladá novelu, ktorá dovoz lacnej pracovnej sily z krajín mimo EÚ zľahčuje,“ dodal.

Národniarom zároveň prekáža obraz Ruska ako nepriateľa

„Ja by som bol veľmi rád, keby SR mala platnú stratégiu, ale spôsob, akým to chce dosiahnuť opozícia, nie je v súlade so zákonom,“ povedal Hrnko. Obrannú stratégiu vypracoval rezort obrany, bezpečnostnú ministerstvo zahraničných vecí. „Ja osobne som urobil veľmi veľa, aby bezpečnostná stratégia vznikla. Žiaľ, v polčase do toho zasiahli ľudia zboku, ktorí to zobrali nášmu štátnemu tajomníkovi a urobil sa tento návrh, ktorý bol vypracovaný mimo ministerstva zahraničných vecí,“ povedal Hrnko, ale konkrétnejší byť nechcel.

Zároveň priznal, že SNS má s obsahom problém, aj keď s 98 percentami textu súhlasí.

Národniarom prekáža, že sa v texte údajne vykresľuje Rusko ako nepriateľ. Ktorá konkrétna časť Hrnkovi prekáža, nepovedal. „Malý štát ako SR nemá právo vzhľadom na naše skúsenosti takýmto spôsobom formulovať. Nepotrebujeme si vyrábať nepriateľov. Slovensko jasne povedalo svoj vzťah ku Kosovu, Osetsku, Abcházsku aj ku Krymu. Ja s týmto stanoviskom nemám žiadne problémy. Druhá vec je, že takéto stratégie nemajú vytvárať nevraživosti,“ povedal. On sám preto ako ďalší postup navrhuje, aby rezort diplomacie bezpečnostnú stratégiu revidoval aj s odborníkmi SNS.