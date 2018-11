Bábätká budú mať občianske s čipom

Čo obyvateľ, to moderný občiansky preukaz. Do troch rokov budú mať nové doklady s čipom všetci občania Slovenska, vrátane bábätiek a všetkých detí. Ministerstvo vnútra sa začína pripravovať na akciu veľkých rozmerov. Policajné oddelenia budú musieť počas tohto obdobia vydať okolo 2 miliónov čipových preukazov. Dôvod je ten, že od januára 2022 bude elektronický občiansky preukaz jediným dokladom na identifikáciu u lekára, v lekárni či v nemocnici. S konečnou platnosťou tak nahradí papierovú kartičku poistenca.

Ministerstvo vnútra má predstavu, že deťom do 15 rokov a dôchodcom, ktorí majú preukaz s neobmedzenou platnosťou, bude automaticky posielať nové doklady s čipom bez fotografie. Ostatní si budú musieť vybaviť plnohodnotné preukazy.

„Z pohľadu dneška bude potrebné vydať doklady pre 900-tisíc detí do 15 rokov a asi pre 550-tisíc občanov starších ako 65 rokov, z ktorých 430-tisíc má vydaný doklad s neobmedzenou časovou platnosťou. Aj v ďalších kategóriách sú držitelia bezčipových dokladov, tam sa však stav stále mení. Odhadujeme, že do roku 2021 bude potrebné vydať asi 2 milióny čipových občianskych preukazov,“ spresnil rezort. V súčasnosti je v obehu 2,7 milióna osobných dokladov s čipom, 1,8 milióna bez čipu.

Otázka poplatkov nie je ešte uzavretá. Preukazy doručované bez fotografie budú zadarmo, pri ostatných dokladoch na žiadosť to bude 4,50 eura, tak ako je to dnes.

Koľko to štát vyjde, nie je zrátané. „Keď vychádzame zo súčasnej ceny 1,44 eura bez DPH za jeden kus čistopisu eID karty, pričom ich bude treba vydať 2 milióny, tak máme predbežné údaje o nákladoch za doklady. K tomu však treba zarátať náklady na doručovanie a samozrejme úpravy príslušných informačných systémov, ktoré zatiaľ nemáme skompletizované,“ objasnilo ministerstvo.

eID karta Elektronický občiansky preukaz (alebo takzvaná eID karta) sa používa na elektronickú komunikáciu so štátnymi systémami, napríklad portál Finančnej správy, v prípade zdravotnej starostlivosti je to ezdravie. Pri vybavovaní preukazu si treba zvoliť bezpečnostný kód – BOK, ktorý bude slúžiť ako heslo. Ide o kombináciu šiestich číslic. Vďaka preukazu si človek bude môcť aj z domu skontrolovať svoje elektronické zdravotné záznamy – predpísané lieky, očkovania, záznamy lekárov, výsledky vyšetrení. Potrebovať na to bude čítačku čipových kariet a nainštalovaný softvér v počítači.

Na to, aby sa mohlo dostať vydávanie preukazov do praxe, treba novelu zákona o občianskych preukazoch. Ministerstvo na portáli právnych predpisov cez predbežnú informáciu oznámilo, že sa na novelu chystá. Do konca novembra zbiera podnety. Návrh plánuje predložiť na pripomienkovanie v mesiacoch marec a apríl 2019. Aj napriek množstvu dokladov, ktoré budú musieť cez policajné oddelenia prejsť, si rezort verí, že to stihne. Tvrdí, že s plným prienikom elektronických dokladov dlhodobo ráta.

Zmena sa deje v rámci elektronizácie zdravotníctva – tzv. ezdravie, na ktorú poskytovatelia nabiehajú od začiatku tohto roka. Jej podstatou je dostať všetky papierové doklady do elektronického priestoru, urýchliť liečbu pacienta a mať o nej lepší prehľad. Ani po takmer roku ezdravie nefunguje naplno, jeho nábeh je pomalší, ako sa predpokladalo.

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) je na ezdravie pripojených vyše 60 percent poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Z pôvodne plánovaných funkcií systému je využívaná hŕstka. Funguje zatiaľ posielanie lekárskych správ, tzv. evyšetrenie. Projekt elab, ktorý mal zabezpečiť online žiadanku na diagnostiku a tiež prístup k výsledkom, sa do praxe nedostal. Oklieštené je tiež zasielanie lekárskych správ.

Systém stále nepozná pomerne veľa detí do jedného roka a EÚ poistencov. Bez elektronického občianskeho preukazu a druhej čítačky kariet vidia lekárske správy iných lekárov v systéme len všeobecní doktori. Pôvodný systém elektronických receptov bol takmer kompletne nahradený systémom erecept jednotlivých poisťovní, ktorého koncept navrhla a poskytla jedna zo súkromných poisťovní. Komunikácia má v tejto časti ezdravia prebiehať s nižším stupňom zabezpečenia.

NCZI, ktoré elektronizáciu zastrešuje, vyhlásilo, že viac času na zmenu súvisiacu s občianskymi preukazmi nepotrebuje. Ezdravie na ňu podľa centra bude pripravené. „Máme tri roky do ukončenia prechodného obdobia, považujeme to za dostatočne dlhý čas,“ zdôraznil hovorca NCZI Boris Chmel. Od januára 2022 by to malo fungovať tak, že pacient sa v ambulancii identifikuje občianskym preukazom. Ak bude lekár chcieť ísť do záznamov iných kolegov, pacient vloží doklad do čítačky a zadá 6-miestny BOK kód.

Chmel poznamenal, že počítajú aj s krádežou dokladu. „Budú sa brať do úvahy možné straty či krádeže, tak ako sa to v súčasnosti deje s preukazmi poistencov. Teda nie je, ani nebude možné odmietnuť poskytnutie zdravotnej starostlivosti z dôvodu, že pacient nebude mať preukaz pri sebe,“ doplnil hovorca.

Čítačky dodá poskytovateľom NCZI, s distribúciou začne koncom tohto roka, ukončená bude v budúcom roku. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú štátu za prístroje platiť poplatok v rozmedzí od 0,25 eura do 1,30 eura v závislosti od parametra služby za jedno pripojenie. Na nezrovnalosti databáz NCZI a ministerstva vnútra však upozorňuje psychiater Vladimír Hacek.

„Pri odosielaní údajov do národného centra nám neprechádzajú viaceré rodné čísla. Keď sme sa na to pýtali, centrum nám odpovedalo, že nemá od ministerstva celú databázu občanov. Takéto nezrovnalosti je nutné do konca roka 2021 odstrániť,“ pripomína psychiater.

Prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth pripúšťa, že nie všetko ešte funguje a podľa neho si netreba hneď klásť vysoké ciele. Pripojenosť do ezdravia na 100 percent podľa neho o tri roky nebude. V tom čase ju odhaduje na 75 percent. „Mal by preto zostať v platnosti duálny spôsob identifikácie pacienta aj cez kartu poistenca,“ navrhuje Šóth. Zdôrazňuje, že lekári v asociácii súhlasia s elektronizáciou a do ezdravia sa postupne pripájajú.

Systém o tri roky na takúto zmenu nebude pripravený, mieni Peter Makara, prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva. Pripomína, že existujú ešte regióny, kde je problém s pokrytím internetovým signálom. Poukazuje tiež na vyššie náklady. Samotné vybavenie čítačkou nestačí, otázny bude tiež prístup na internet, niekde si možno budú musieť ambulancie kúpiť viac prístupov. „Elektronizácii sa nevyhneme, pacienti si ju vyžadujú a prináša veľa dobrých vecí. Ambulantný sektor by však potreboval väčšiu podporu od štátu,“ podotkol Makara.

Podľa šéfa Slovenskej lekárnickej komory Ondreja Sukeľa čakať už nie je na čo. Dodal, že úspech projektu s občianskymi preukazmi bude závisieť najmä od toho, či sa ministerstvu vnútra podarí v určenom čase vydať doklady všetkým občanom. „Skomplikovať situáciu môže ešte množstvo noviel, ktoré sa môžu za tri roky prijať a vniesť chaos. Aj to treba ustrážiť,“ uzavrel Sukeľ.

Pôvodné plány boli iné

Pôvodne mali na identifikáciu pacienta slúžiť zdravotné karty poistenca s čipom. Vydávať ich malo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) od júna 2017. Jeho bývalý riaditeľ Igor Serváček podpísal zmluvu za 18 miliónov eur na dodávku informačného systému na vydávanie a správu týchto kariet v marci 2016, krátko po parlamentných voľbách. Hĺbková kontrola elektronizácie Najvyšším kontrolným úradom sa však skončila fiaskom.

Kontrolóri zistili, že projekt sa predražil, niektoré zistenia posunuli na Generálnu prokuratúru. Úrad tiež vyzval ministerstvo, aby zvážilo zavedenie elektronických zdravotných kariet, pretože by si vyžiadalo ďalšie miliónové náklady. Vtedajší minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nom. Smeru) nariadil zmluvu zrušiť hneď po svojom nástupe.

Serváček po dohode s Druckerom z funkcie odišiel. Vedenie rezortu nakoniec rozhodlo, že namiesto elektronických kariet poistenca budú občianske preukazy s čipom. Do legislatívy zakomponovalo prechodné obdobie do konca roka 2021, počas ktorého sa pacient môže identifikovať papierovou kartou poistenca alebo rodným číslom.