Pellegrini navrhne na guvernéra NBS Kažimíra

K jeho nástupcovi sa vyjadrovať verejne nebude až dovtedy, kým Kažimír neoznámi svoj odchod z postu ministra.

Pellegrini potvrdil, že v stredu plánuje zaradiť na rokovanie vlády materiál, ktorým navrhne vláde kandidáta na post guvernéra SR. Uviedol, že rád navrhuje do funkcií odborníkov. „Na druhej strane to budem robiť s určitou ľútosťou, pretože budem navrhovať Petra Kažimíra, ktorého považujem za vysokého a špičkového odborníka,“ povedal Pellegrini. Pripustil, že v prípade, že sa Kažimír stane guvernérom NBS, bude to predstavovať „vážnu stratu“. „Prídeme o človeka, ktorého by som rád videl na poste ministra financií,“ poznamenal premiér. Podľa neho spĺňa Kažimír všetky podmienky na to, aby sa mohol stať guvernérom NBS.

„Jeho nominovanie vládou SR na post guvernéra ešte neznamená, že tento post získať musí a že definitívne kreslo vo vláde opustí. Ja by som sa k potenciálnym nástupcom vyjadril až vo chvíli, keď bude kreslo šéfa rezortu voľné,“ povedal Pellegrini.

Súčasný guvernér NBS Jozef Makúch v utorok oznámil odchod z funkcie. Vykonávať ju bude len do vymenovania nového guvernéra NBS. Oficiálne sa jeho funkčné obdobie malo skončiť v roku 2021. Ministerstvo financií SR následne informovalo, že Kažimír má o tento post záujem a chce odísť z aktívnej politiky. „Moje rozhodnutie je zároveň rozhodnutím odísť z aktívnej politiky. Funkciu ministra financií som vždy vnímal ako odborný post, ktorý sa na jednej strane od politiky oddeliť nedá, ale na strane druhej sa o to treba stále usilovať. Ja som sa snažil tieto dve polohy vyvažovať. Na pozícii guvernéra NBS ma láka možnosť zostať už iba vo svete čísel,“ priblížil Kažimír.