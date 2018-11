Zákon o politických stranách považuje SaS za protiústavný, obráti sa na ÚS

Poslanci vládnych strán Smer, SNS a Most-Híd prelomením veta prezidenta Andreja Kisku pri novele zákona o politických stranách urobili jasný krok smerom k zmene ústavného zriadenia Slovenskej republiky. Tvrdí to opozičná SaS s tým, že táto novela brutálne a v rozpore s elementárnou logikou zasahuje do politických práv občanov. Liberáli preto pripravia podanie na Ústavný súd SR.

SaS je presvedčená, že parlamentná demokracia, férová politická súťaž, právo občanov združovať sa v politických stranách sú týmto zákonom zdeformované a oklieštené. „Politický systém na Slovensku je po definitívnom schválení tohto zákona ľahko zneužiteľný vládnou mocou na likvidáciu opozície,“ uviedol poslanec Martin Klus (SaS) podľa ktorého po období komunizmu a mečiarizmu Slovensko znova ohrozuje totalita.

Za jasný znak totalitarizmu a predzvesť politických čistiek a perzekúcií považuje SaS skutočnosť, že podľa nových pravidiel štát získa menné zoznamy členov politických strán. „Tu je na mieste otázka, či pán Béla Bugár (Most-Híd) nemá obavy z úniku zoznamu členov strany Most-Híd. Najdlhšie slúžiaci poslanec v histórii Slovenska by mal mať väčšiu úctu k ochrane politických práv,“ zdôraznil predseda SaS Richard Sulík s presvedčením, že o pozvoľný rozklad parlamentného systému na Slovensku by sa mala začať zaujímať Európska únia.

Novela zákona o politických stranách určuje politickým stranám, ktoré chcú kandidovať do NR SR či Európskeho parlamentu, konkrétne počty členov. Tieto strany majú mať po novom dvojnásobok počtu kandidátov na listine, teda ak kandiduje 150 kandidátov, tak aspoň 300 členov, alebo aspoň 45 členov najvyššieho orgánu. Novela má tiež zabrániť kupovaniu strán a upraviť nakladanie s finančnými darmi.

Novinkou je aj to, že názov politickej strany alebo jej skratka nesmú obsahovať meno alebo priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo členom prípravného výboru strany. Strana by po novom tiež mala mať reálne sídlo, ktoré by mala zdokumentovať nejakým právnym dokumentom. Nemala by to byť len nejaká „schránková firma“.

Zmeny sa týkajú aj pôžičiek, strany majú na svojich webstránkach zverejňovať údaje o prijatej pôžičke aj s informáciami o osobe, ktorá ju poskytla. Mali by tak urobiť do 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o pôžičke. Ďalšia zmena je v daroch. Strana bude môcť prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie, iba ak jeho hodnota od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 300.000 eur. „Nemôže sa stať, že nejaká finančná skupina zafinancuje jednu politickú stranu a cez ňu potom bude pretláčať svoje záujmy,“ vysvetlil šéf klubu SNS Tibor Bernaťák.