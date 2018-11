Za svojimi vyjadreniami o demisii si stále stojím, povedal Lajčák

Podľa jeho slov musí byť vo svojich rozhodnutiach v súlade so svojím vlastným svedomím a túto pomyselnú hranicu neprekročí. Lajčák odpovedal tiež na otázky o Bezpečnostnej a Obrannej stratégii, ktoré schválila vláda SR ešte počas minulého roka. Lajčák uviedol, že Bezpečnostná stratégia, ktorú vypracúval jeho rezort, je kvalitným dokumentom, ale v súčasnosti je to už záležitosťou Národnej rady SR.

„Pre mňa je dôležité, aby som sa rozhodol v súlade s mojím svedomím. Nechcem špekulovať, ja som jasne povedal, že hovorím to, čo si myslím. Ja s nikým nebojujem, moje slová stále platia. Ja som minulý týždeň povedal, ako to je a som konzistentný vo svojich vyjadreniach,“ povedal Lajčák. Na otázku, či by bol dobrou náhradou za neho expremiér a poslanec NR SR Robert Fico, nechcel Lajčák odpovedať s tým, že ide o špekuláciu. Práve meno šéfa koaličného Smeru sa medializovalo v súvislosti s možnou náhradou za Lajčáka. Ten totiž pohrozil demisiou v prípade, že na konferenciu OSN v Marakéši nepocestuje slovenský zástupca.

Podľa premiéra je fakt, či niekto do Marrákeša pôjde, irelevantný

Či niekto pôjde alebo nepôjde do Marrákeša, je podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer) irelevantné. Dôležité je len to, že Slovensko nebude k ničomu viazané. Povedal to pred stredajším rokovaním vlády. Priznal, že podľa analýzy samotný dokument nie je právne záväzný.

„Budeme už len zvažovať, či výhrady, ktoré máme, treba aj niektorým spôsobom prezentovať. Musíme si uvedomiť, že keď tam nepôjdeme, tak bude konferencia, ktorá o Slovensku nespomenie ani slovkom absolútne nič. A preto uvidíme, či pošleme naše stanovisko písomne alebo ako to dáme jasne najavo,“ priblížil.

„Marrákeš pre SR nebude žiadnym spôsobom záväzný, nič nám nehrozí. Ostatné sú technické záležitosti, z ktorých netreba robiť vojnu,“ myslí si premiér, ktorý podľa svojich slov urobí všetko pre to, aby Lajčák ostal na poste ministra zahraničných vecí.

Šéf rezortu zahraničných vecí Lajčák vníma z Národnej rady SR všetko možné, len nie racionalitu. Uviedol to aj v reakcii na situáciu na Ukrajine, na ktorú reagovalo viacero poslancov. „Ja keď sledujem náš parlament, tak vôbec neviem, kde to my žijeme,“ povedal. Podľa Lajčáka je Bezpečnostná stratégia, ktorú vypracoval jeho rezort, kvalitným dokumentom, ale o tom, či bude schválená, alebo nie, musí rozhodnúť parlament. „My sme si spravili svoju úlohu a prácu. Stojíme si za týmto dokumentom, ale teraz je to na koaličných lídroch, a Národnej rade SR,“ uzavrel Lajčák.