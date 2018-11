VIDEO: Vláda navrhuje Petra Kažimíra za guvernéra NBS

Makúch Bankovú radu NBS o odstúpení informoval s tým, že svoju funkciu bude vykonávať do vymenovania nového guvernéra NBS. Oficiálne sa malo skončiť jeho funkčné obdobie v roku 2021.

Minister financií Peter Kažimír (Smer) potvrdil, že má záujem o post guvernéra NBS. Informovalo o tom ministerstvo financií. Kažimír zároveň dodal, že chce odísť z aktívnej politiky.

Opozícia Kažimíra kritizuje

Opozičné strany SaS a OĽaNO kritizujú záujem Kažimíra o post guvernéra Národnej banky Slovenska.

Obe vo svojich vyhláseniach napísali, že šéf NBS by mal byť nezávislý. Liberáli preto očakávajú, že prezident sa takémuto personálnemu návrhu vzoprie.

„Ak Peter Kažimír chce ujsť z korupčnej vlády Petra Pellegriniho rovnako ako Marek Maďarič, mal by to urobiť aspoň so štipkou pokory voči občanom a sebareflexie,“ myslí si poslanec Národnej rady (NR) SR Jozef Rajtár (SaS). Ako „opúšťanie potápajúcej lode“ Kažimírov prípadný odchod do NBS vníma aj poslanec NR SR Eduard Heger (OĽaNO).

O tom, že by reguláciu nad slovenským finančným trhom mal prevziať práve Kažimír informoval denník Pravda už skôr.

„Funkčné obdobie guvernéra Národnej banky Slovenska je zo zákona 6 rokov, t. j. funkčné obdobie pána Makúcha je do 12. januára 2021,“ reagovala v pondelok na zistenia Pravdy Martina Vráblik Solčányiová, hovorkyňa NBS.

Výmenu pripustil ešte v októbri v relácii TV Pravda Ide o Pravdu premiér Peter Pellegrini (Smer). „Môžem potvrdiť, že v prípade ak by malo prísť k zmene v kresle guvernéra NBS, tak podpredseda vlády a súčasný minister financií Peter Kažimír má ambíciu zúčastniť sa súboja o obsadenie tohto postu,“ povedal.