Protest aktivistov má dohru na polícii

Mimovládna organizácia, ktorá sa zameriava na ochranu životného prostredia, žiada ťažbu uhlia a jeho spaľovanie zastaviť. „Protestujeme proti deštruktívnej ťažbe a spaľovaniu uhlia na Slovensku, keďže pokračujúcu ťažbu a spaľovanie nedávno odobrila oficiálnym návrhom slovenská vláda. Myslíme si, že nadišiel čas, aby vláda prestala riešiť rozpočet jednej firmy a zamerala sa na také riešenie, ktoré šetrí ľudské zdravie a životné prostredie, pretože Slovensko má na viac,“ povedala Júlia Sokolovičová z Greenpeace. Tá pripustila, že ich akcia bola nebezpečná. „Áno, jednalo sa o vstup na pozemok súkromnej firmy, celú akciu však aktivisti robia s maximálnou starostlivosťou o bezpečnosť, s tým, aby sa vyhli poškodzovaniu majetku,“ dodala.

Aktivisti údajne ohrozili seba aj baníkov

Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) označili vstup protestujúcich do areálu za neoprávnené vniknutie. Pripomenuli, že v tom čase bolo pod zemou 342 baníkov. „Konanie aktivistov si vynútilo okamžité odstavenie ťažného zariadenia, zastavenie ťažby uhlia a nepretržitej banskej prevádzky. Súčasťou ťažnej veže je aj dopravné zariadenie, ktoré pracuje v automatickom režime a slúži na odvoz uhlia z podzemia. Tým, že členovia Greenpeace bez ohlásenia vystúpili na ťažné zariadenie, nezodpovedne ohrozili nielen seba, ale aj baníkov, ktorí s ich hnutím a názormi nemajú nič spoločné,“ skonštatovala hovorkyňa firmy Adriana Siváková. Podľa nej podnik privolal pohotovostné čaty banských záchranárov z Hlavnej banskej záchrannej stanice v Prievidzi. Na Greenpeace podáva trestné oznámenie z dôvodu spáchania trestných činov všeobecného ohrozenia, poškodenia a ohrozenia prevádzky banskej spoločnosti, ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a neoprávneného vniknutia do areálu ťažobnej spoločnosti.

Prípad už má na stole polícia, ktorá bola na mieste. „Polícia sa danou vecou zaoberá, vo veci vykonáva vyšetrovanie a vzhľadom na dôkaznú situáciu poskytneme informácie neskôr,“ povedal hovorca trenčianskej polície Pavol Kudlička.

Arzén v odpadovej vode

Aktivisti z Greenpeace Slovensko v polovici októbra informovali, že v sedimentoch v okolí banských výpustov odpadových vôd zistili alarmujúce hodnoty karcinogénneho arzénu. Ten sa v prostredí nerozkladá. Vtedy upozorňovali, že Slovensko má najlepšie podmienky na celkový útlm používania uhlia v energetike zo všetkých krajín strednej Európy, tvorí totiž len 12 percent výroby elektriny a tepla, a väčšinu ho aj tak dováža zo zahraničia.

Ministerstvo hospodárstva minulý týždeň rozhodlo o pokračovaní ťažby uhlia s tým, že v roku 2023 prestane štát dotovať novácke elektrárne pri výrobe elektriny z uhlia. Pôvodne sa počítalo s rokom 2030.

Zákon má miesto zastavenia, ťažbu zrýchliť

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer) predložil do pripomienkového konania návrh, ktorý má riešiť útlm ťažby na hornej Nitre. Podľa Greenpeace dokument vznikol v spolupráci s HBP a zaoberá sa najmä transformáciou tejto súkromnej firmy. Ochranári tvrdia, že navrhuje rýchlejšiu ťažbu namiesto jej ukončenia.

Raši reagoval, že na návrhu spolupracoval každý, koho sa týka, a teda aj ťažiari, samosprávy, podnikatelia a tretí sektor. „HBP sa museli na materiáli podieľať, lebo sa ich bezprostredne týka, ide o 4 000 aktívnych baníkov,“ podčiarkol Raši s tým, že v ňom nevidel zmienku o tom, že by sa mala ťažba urýchľovať alebo spomaľovať.

„Nechceme, aby sa to skončilo zajtra, chceme nájsť postupný plán útlmu baníctva a tiež spôsob, akým chceme transformovať región. O tomto materiáli sa dá ešte diskutovať, či tam niečo dodáme v rámci opatrení, alebo niečo uberieme. Vôbec sa nebránim diskusii,“ doplnil minister hospodárstva Peter Žiga (Smer). Tvrdenia o skoršom odbúravaní zásob, teda že do roku 2023 by sa účelovo spálil objem uhlia podobný ako do roku 2030, je podľa Žigu v rozpore s technickými možnosťami nováckej elektrárne. „Zdôrazňujeme, že štát podporuje výhradne výrobu elektriny z uhlia a nie dobývanie uhlia,“ zopakovalo ministerstvo hospodárstva.

Hornonitrianske bane Prievidza by mali podľa návrhu dostať od vlády štátnu pomoc na útlm ťažby, aj na to, aby vytvorili nové pracovné miesta v iných odvetviach. Peniaze budú môcť použiť na zatváranie bane, ale aj na opravu vagónov, pestovanie rajčín, chov sumčeka afrického, výrobu biomasy a bioplastov.