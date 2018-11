Spartany majú opäť problém

Spartany C-27J sú totiž náhradou za ruské lietadlá antonov. Prvý stroj priletel vlani na jeseň a minister obrany Peter Gajdoš (SNS) sa chválil, že vyrokoval cenu nižšiu takmer o 1,2 milióna eur. Kým však stihol prísť druhý, v apríli tohto roku, ten prvý už bol v oprave.

Hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková priznala, že technické problémy má iba jeden spartan. „Má poruchu, ktorá sa rieši v rámci reklamácie,“ spresnila s tým, že zatiaľ sa takéto problémy riešia v rámci uzatvorenej zmluvy s výrobcom lietadiel. No len pred niekoľkými dňami nebolo k dispozícii ani jedno lietadlo. Druhý spartan mal totiž poškodený poťah v spodnej časti nakladacej rampy, a stalo sa to počas servisu v Leteckých opravovniach Trenčín. Príčinou mal byť silný vietor.

So spartanmi sú problémy

Juraj Krúpa zo Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku hovorí, že aj iné krajiny majú so spartanmi problémy. Sú to síce podľa neho dobré stroje, ale vzhľadom na chyby, ktoré sa vyskytovali inde, je namieste otázka, či boli v tomto prípade správne zvolené dopravné lietadlá. „Zrejme ide o chyby, ktoré neohrozujú posádku či lietadlo. No sú to nové stroje a mali by byť v stopercentnom stave. Očakával by som, že budú fungovať bez problémov niekoľko rokov,“ vysvetľuje. Na pováženie je podľa neho fakt, že spartany majú poruchy len niekoľko mesiacov od kúpy. „Môžeme sa teda pýtať, čo bude o niekoľko rokov,“ dodal.

„Lietadlá sme kúpili bez toho, aby sme ich mohli parkovať v hangároch,“ upozorňuje Krúpa. „Žijeme v krajine, kde sa striedajú ročné obdobia, teraz idú mrazy… To sa prejaví aj na tom stroji. Rátal by som však, že sa to stane až o niekoľko rokov, nie po takom krátkom čase.“

Spartany sa nevojdú do hangára

Spartan je dlhý takmer 23 metrov, vysoký vyše 9,5 metra. Na letisku v Kychyni sa jednoducho nevojdú do hangára, ktorý má nízku bránu. Obrana nepripúšťa, že by problém mohol vzniknúť z faktu, že nové dopravné lietadlá parkujú na otvorenej ploche. „To absolútne odmietame,“ vyjadrila sa Capáková. „Lietadlá zväčša parkujú na stojisku lietadiel v dopravnom krídle Kuchyňa. Hangáre sa využívajú iba na údržbu, nie na ich parkovanie. Tak je to pri všetkých typoch leteckej techniky vzdušných síl, a zároveň je to v súlade so špecifikáciami výrobcov,“ vysvetlila. Na otázku, koľko Slovensko dosiaľ stála údržba a opravy oboch lietadiel, Capáková odpovedala stručne: „Opravy sú s výrobcom lietadiel riešené v rámci reklamácií.“

Čo nákup, do výstrel do tmy, hovorí analytik

Krúpa však nie celkom súhlasí. Poruchovosť len krátko po nákupe podľa neho ukazuje na nesystémovosť. „Rozhodli sme sa kúpiť nejaké lietadlá, pre ktoré ani nemáme zabezpečený dostatočný servis. Stoja v Kuchyni na Záhorí, ale servisujú sa v Trenčíne. Ani tam však nie je dostatočne veľký hangár, ale aspoň sčasti sa tam dajú schovať, a tak čiastočne aj servisovať. Toto sú základné nedostatky. V ozbrojených silách je už tradíciou, že čo nákup, to výstrel do tmy,“ analytik je nekompromisný. Capáková mu však oponuje, že parkovanie v Kuchyni spĺňa všetky špecifikácie výrobcov. „Navyše, parkovanie na otvorených parkovacích plochách je bežné tak vo vojenskej, ako aj v civilnej sfére,“ uzatvára.

Nie je to po prvý raz, čo má Slovensko problém s transportnými lietadlami, ktoré majú slúžiť tak ozbrojeným silám, ako aj domácemu krízovému manažmentu. Podľa Krúpu by bolo dobré preveriť podmienky, za akých sme spartany kúpili, a či tieto stroje vôbec spĺňajú všetky parametre, najmä zo skúsenosti, že už mali niekoľko technických problémov. „Niektoré veci sa tam museli dorábať hneď po kúpe. Napríklad záves na toalete… Ale bolo tam viac detailov, ktoré zarážali. Preto je na zváženie, či bol tento nákup správny,“ dodal analytik.