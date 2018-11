Lajčák Nelajčák, do Marrákeša nepôjdeme, vyhlásil Blaha. Klus: Nôž mu do chrbta vrazili vlastní

Blaha a Klus sa zhodli na tom, že migračný pakt OSN je pre Slovensko neakceptovateľný. „Smer vždy stál v prvej línii proti migrácii,“ zdôraznil Blaha. Obsah dokumentu odmieta aj liberálna SaS. Martin Klus upozornil, že v dokumente vidia niekoľko nášľapných mín. „Červeným súknom je napríklad, že pomoc migrantom nemôže byť považovaná za nelegálnu,“ upozornil Klus.

Blaha zdôraznil, že ak sa naprieč politickým spektrom našla zhoda dokument odmietnuť, nevidí dôvod do Maroka niekoho posielať. „Neprovokujme verejnosť. Verejnosť sa bojí, že keď tam pôjdeme, bude to znamenať súhlas, aj keď Slovensko hovorí, že je proti kompaktu. Prečo by sme tam nemohli poslať list, čo je úplne bežný postup,“ dodal. Martin Klus povedal, že odmieta zaraďovanie SaS medzi populistov, xenofóbov či „zápecníkov“.

Nemajú v strane Smer obavy, že prídu o uznávaného ministra zahraničných vecí či dokonca prezidentského kandidáta a stojí samotná účasť za to? Blaha uviedol, že aj keď mávajú s ministrom Lajčákom rôzne názory napr. „podlizovanie sa Spojeným štátom“, bolo by mu ľúto, keby sa minister nezachoval racionálne a z funkcie odišiel. „Lajčák Nelajčák, my do Marrákeša nepôjdeme,“ vyhlásil Blaha.

Klus by však prípadný odchod Lajčáka z postu šéfa diplomacie nevnímal pozitívne. „Znamenalo by to, že zahraničnú politiku preberie SNS. Už dnes vidíme, čo vystrája táto geopoliticky dezorientovaná strana,“ povedal. Dodal, že osobne chápe rozhodnutie ministra, keď mu „nôž do chrbta vrazili vlastní, keď ho rok nechali o pakte vyjednávať. Blaha odmietol špekulovať o tom, či by mohol Lajčáka vo funkcii nahradiť predseda Smeru Robert Fico. Myslí si však, že by „bol ten najlepší minister zahraničných vecí“. Voliči Smeru totiž podľa neho „odmietajú rusofóbiu, aby sa Slovensko podhadzovalo Západu“.

„Pomenovať vecí nie je rusofóbia, keď vidíme, čo sa deje na východe Ukrajiny, v Azovskom mori, Gruzínsku. Rusko dnes vedie hybridnú vojnu a je to krajina, ktorá je pre nás nebezpečná,“ dodal Klus s tým, že rusofília je horšia než rusofóbia.