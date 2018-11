Hraško ako šéf NAKA končí, Kočnera vyšetrujú ako objednávateľa Kuciakovej vraždy

Informáciu priniesol prezident policajného zboru Milan Lučanský v relácii Naživo v rádiu Expres a potvrdila ju aj polícia na svojom facebookovom profile.

„Napriek tomu, že ešte nebolo ukončené disciplinárne konanie, dohodol som sa s riaditeľom NAKA Petrom Hraškom o jeho ďalšom pôsobení v Policajnom zbore. Do konca roka mi oznámi miesto v Policajnom zbore, kde by chcel ďalej pracovať. Bude to miesto v inej policajnej zložke ako je Národná kriminálna agentúra. Na funkcii riaditeľa NAKA bude do konca roka 2018. Keďže som dočasný prezident PZ, miesto po ňom neobsadím, nechám to na nového policajného prezidenta. Uvažujem o tom, že poverím riadením NAKA terajšieho zástupcu riaditeľa NAKA, Patrika Juríka,“ vyjadril sa Lučanský.

Na rozhodnutie Lučanského v súvislosti s Hraškom čakala aj ministerka vnútra Denisa Saková. Pre TV Pravda sa tak vyjadrila v stredu, 28. novembra 2018.

Druhý novembrový týždeň chodili organizátori demonštrácií Za slušné Slovensko na výsluchy na Národnú kriminálnu agentúru. Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Peter Jakubík ich predvolával na výsluch vo veci „korupcia a iné“. Na výsluchu boli Juraj Šeliga, Karolína Farská, Katarína Nagy Pazmány, Táňa Sedláková a Veronika Bruncková. Neskôr mali nasledovať ďalší. Nakoniec ale boli ďalšie výsluchy pozastavené.

V prípade Kuciakovej vraždy dochádza k posunu

Pre rádio Expres sa Lučanský vyjadril aj v súvislosti s dvojitou úkladnou vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktorej vyšetrovanie je podľa neho na dobrej ceste. „Aktuálne informácie, ktorými disponujem, sú obmedzené. Stále sa ale o prípade informujem a verím tomu, že sa v krátkej dobe dozvieme informácie, ktoré vedú k objednávateľovi. Stále tvrdím, že treba nechať ľudí, ktorí na danom prípade pracujú, nechať pracovať v pokoji,“ vyjadril sa.

Lučanský zároveň dodal, že v súvislosti so samotnou objednávkou vraždy polícia preveruje aj Mariana Kočnera. „Preveruje sa aj táto verzia, postupuje sa presne tak, ako by som postupoval aj ja v tomto prípade. Nechajme sa ale prekvapiť a počkajme si na výsledky vyšetrovacieho tímu,“ dodal na záver.