Danko od Lajčáka chce, aby zmenil svoje vyjadrenia k migrácii

Žiada v ňom vládu o odmietnutie paktu. Dodáva, že v uznesení nie je napísaný zákaz účasti Slovenska na rokovaní v Marrákeši, ale spolieha sa na to, že premiér Peter Pellegrini (Smer) dodrží slovo a za Slovensko do Marrákeša nikto nepôjde.

„Národná rada dala jasné posolstvo a uznesenie, že nechce, aby Slovensko bolo viazané paktom. Verím, že predseda vlády svoje slovo dodrží a žiadny úradník, úradníčka ani upratovačka zo slovenskej ambasády nebude na rokovaní v Marrákeši sedieť. Som presvedčený, že tam nebude nikto zo Slovenska,“ vyhlásil Danko na tlačovej konferencii v parlamente.

Šéfa Smeru Roberta Fica Danko zas žiada, aby „zjednal nápravu“ s ministrom zahraničia Miroslavom Lajčákom (nominantom Smeru). Danko označil na tlačovom brífingu vyjadrenia ministra Lajčáka či už o migrácii alebo globálnom pakte OSN za „hlúposti“.

Danko žiada ministra Lajčáka, aby sa vrátil k diplomatickému slovníku a ako člen vlády rešpektoval rozhodnutie parlamentu. „V parlamentnej demokracii si nikto nemôže dovoliť spochybňovať parlament,“ zdôraznil Danko s tým, že za uznesenie hlasovalo 90 poslancov, teda nejde len o názor SNS.

Na margo hlasovania v parlamente, ktorý odhlasoval nesúhlasné stanovisko s paktom, Danko vyhlásil, že je „hrdý“ na to, že parlament odmietol globálny pakt o migrácii. „Ďakujem všetkým poslancom,“ uviedol šéf SNS.

Danko: Inšpirujme sa u Zemana

Podľa šéfa SNS by sa Slovensko pri realizácii svojej zahraničnej politiky malo inšpirovať v Česku. „Slovensko by malo svoju zahraničnú politiku robiť tak, ako ju robí český prezident Miloš Zeman,“ uviedol Danko.

Na otázku, či by ho mrzel odchod Lajčáka z vlády, Danko uviedol, že mu ide o vec a nerieši, či je ministrom Lajčák, alebo niekto iný. Nekomentuje informácie, že by v prípade Lajčákovej demisie mal byť novým ministrom zahraničia šéf Smeru Fico. „Je to vec Smeru,“ odvetil Danko. SNS podľa jeho slov nepodporí prípadnú mimoriadnu schôdzu parlamentu, na ktorej by sa opozícia pokúšala odvolať Lajčáka z funkcie.

Podpredseda SNS Jaroslav Paška uviedol, že ich strana sa bude snažiť o to, aby si rezort zahraničia „nerobil vlastnú politiku, ktorá nekorešponduje s tou slovenskou“.

