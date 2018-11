Bugár: Zmena zahraničnej politiky môže ohroziť koalíciu

Zmena zahraničnej politiky môže ohroziť koalíciu. Zdôraznil to podpredseda parlamentu a šéf Mosta-Híd Béla Bugár, ktorému sa nepáči, že koaliční partneri spochybňujú Lajčákovu prácu. V súvislosti s rokovaním o Globálnom pakte OSN o migrácii v Marrákeši Bugár povedal, že by Slovensko malo tlmočiť svoje výhrady a dostať ich do zápisnice z rokovania.

Výhrady môže Slovensko podľa analýzy komunikovať len tým, že sa zúčastní rokovania v Marrákeši, upozornila šéfka zahraničného parlamentného výboru Katarína Cséfalvayová, ktorá kritizuje politikov, že naskočili na vlnu populizmu. Aj podľa Bugára viacerí politici v súvislosti s paktom strašili ľudí. Pakt je podľa jeho slov o migrantoch, nie utečencoch. „A hovorí o tom, že suverenita štátov nie je ohrozená,“ vyhlásil. Analýza podľa neho ukázala, že účasťou Slovenska na fóre nevzniká žiadna právna ani iná povinnosť. „Nemáme z nej žiadne politické záväzky,“ doplnil.

Bugár tiež hovoril o situácii na Ukrajine a aktuálnom konflikte medzi Ukrajinou a Ruskom, ktorý vznikol po incidente medzi námornými silami v Kerčskom prielive. Bugár by Rusko priamo nazval agresorom. Na dianie na Ukrajine by reagoval tvrdšie. „Rusko je agresor a máme ho odsúdiť,“ vyhlásil.

Predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko vyzval v mene parlamentu všetkých, aby rešpektovali rozhodnutie pléna, ktoré schválilo uznesenie ku Globálnemu paktu OSN o migrácii.

Žiada v ňom vládu o odmietnutie paktu. Dodáva, že v uznesení nie je napísaný zákaz účasti Slovenska na rokovaní v Marrákeši, ale spolieha sa na to, že premiér Peter Pellegrini (Smer) dodrží slovo a za Slovensko do Marrákeša nikto nepôjde. (Viac v správe Danko od Lajčáka chce, aby zmenil svoje vyjadrenia k migrácii.)

O migračnom pakte ešte pred hlasovaním Národnej rady SR o uznesení k migračnému paktu hovorili v relácii Ide o pravdu aj poslanci Ľuboš Blaha (Smer) a Martin Klus (SaS).