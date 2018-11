Fico chce protichodné veci: zotrvanie Lajčáka aj odmietnutie paktu

Druhým strategickým záujmom je, aby Miroslav Lajčák ako diplomat svetovej triedy zostal ministrom zahraničných vecí. Na tlačovej konferencii to vyhlásil líder Smeru Robert Fico s tým, že technické detaily sú na vláde, aby sa tieto dva strategické ciele naplnili.

„Ak sú pochybnosti, že naša účasť v Marrakéši môže znamenať súhlas s globálnym paktom, o čom sa bavíme, ak 90 poslancov konštatuje, že dokument je pre nás nebezpečný? Očakávam, že vláda nájde také riešenie, ktoré bude v súlade s mandátom NR SR. Tiež si želám, aby sa našlo riešenie, vďaka ktorému nikto nebude uvažovať o zmene na ministerstve zahraničných vecí. Ja si želám, aby Lajčák zostal ministrom,“ zdôraznil Fico.

Písomné výhrady nevylúčil

Bol by najradšej, keby za Slovensko do Marrakéša nikto necestoval. Nevylúčil, že by sme mohli zaslať naše výhrady písomne. Preto hovorí o potrebe riešenia, ktoré nám umožní odmietnuť pakt a zároveň umožniť Lajčákovi ostať vo funkcii.

Expremiér opakovane označil migračný pakt za nebezpečný dokument, lebo hovorí o migrácii, legálnej či nelegálnej, ako o dobrej veci. Uznáva, že je právne nezáväzný, očakáva však, že veľké štáty budú nútiť malé krajiny, aby v duchu tohto dokumentu išli proti svojim národným záujmom. „Neexistuje žiadne ľudské právo na ekonomickú migráciu. Migrácia do Európy priniesla terorizmus, ohrozuje bezpečnosť, náboženské, kultúrne a historické korene Európy,“ myslí si.

Fico zároveň rešpektuje aj Lajčáka a chápe, že bol šéfom Valného zhromaždenia OSN, kedy bola finálna diskusia o tomto dokumente. „Možno tým žil viac, ako tým žijeme my. Ale nebol zas tak blízko pri migrácii, ako sme boli my. Ja si želám, aby Slovensko nepochybilo a prihlásilo sa ku krajinám, ktoré odmietajú tento pakt. A tiež si želám, aby zostal ministrom. Budem povzbudzovať vládu, aby sa našlo riešenie, ktoré to zabezpečí,“ povedal.

Kaliňák hovorí o hrozbe

Na margo apelu šéfa SNS Andreja Danka, aby kvôli Lajčákovým výrokom zjednal nápravu, Fico odvetil, že to komentovať nechce. „Som starý politický harcovník a na túto otázku ma nikdy nedonútite odpovedať. Rešpektujem lídrov, aby prednášali svoje postoje. Pre mňa je ale dôležité, aby fungovala vládna koalície a tá funguje,“ deklaroval.

Na otázku, či by chcel Lajčáka v kresle šéfa diplomacie nahradiť, Fico odvetil, že jeho absolútnym záujmom je, aby Lajčák vo funkcii ostal.

Podľa podpredsedu Smeru a exministra Roberta Kaliňáka sa globálny pakt OSN o migrácii „odkláňa od individuálneho posudzovania žiadostí o azyl k hromadnému schvaľovaniu migrácie,“ pričom Kaliňák tento pakt onačil podobne ako Fico za hrozbu pre Slovensko.

