Lekári chcú zo štátnej VšZP vytiahnuť viac

Napätie, ktoré zneisťuje pacientov. Asi dvetisíc ambulantných lekárov sa nedohodlo so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou na zmluvách. Od decembra by tak mali brať od ľudí za ošetrenie peniaze. Výnimkou sú akútne prípady, čo je náhle zhoršený zdravotný stav, vtedy pacienti neplatia. Takí tvoria u praktického lekára okolo 90 percent. VšZP situáciu upokojuje a tvrdí, že pre jej poistencov sa nič nemení.

V rokovaniach zastupoval doktorov Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP). Bez zmluvy má byť podľa neho odhadom 500 všeobecných lekárov, 600 pediatrov, okolo 700 špecialistov a 100 gynekológov. Z celkového počtu ambulantných lekárov na Slovensku, ktorých je okolo 8-tisíc, tak protestujúci predstavujú asi štvrtinu.

Vyjednávania zväzu a poisťovne stroskotali na peniazoch. VšZP im síce ponúkala viac, zástupcom ZAP-u to však nestačilo. Poisťovňa sa nakoniec stiahla z rokovania. „Na dohodu treba dvoch a štátna poisťovňa sa rozhodla vyjednávania ukončiť,“ zhodnotila výkonná riaditeľka ZAP-u Zuzana Dolinková. Na otázku, či sú lekári naozaj pripravení pýtať od pacientov peniaze, odpovedala, že niektorí áno. „Vlani sme boli v podobnej situácii s jednou zo súkromných poisťovní, vtedy lekári prvé dva až tri dni pracovali v pôvodnom režime bez toho, aby sa to dotklo pacienta. Zrejme sa rovnako zachovajú aj teraz. Ak so VšZP nenájdeme kompromis, lekári sú pripravení vytiahnuť registračné pokladnice a účtovať si odmenu za prácu,“ doplnila Dolinková.

Riaditeľka poisťovne podľa lekárov zlyhala

Zväz vyzval generálnu riaditeľku štátnej poisťovne Ľubicu Hlinkovú, aby odstúpila. Podľa lekárov manažérsky zlyhala.,,Na odstúpenie generálnej riaditeľky nie je žiaden dôvod. VšZP korektne ponúkla ambulantným poskytovateľom maximum, čo jej dovoľuje súčasný rozpočet," reagovala v stanovisku hovorkyňa VšZP Martina Ostatníková.

Štátna poisťovňa dala vo štvrtok verejný prísľub lekárom, ktorí s ňou nepodpísali dodatky k zmluve, že im uhradí výkony aj od decembra podľa návrhu dodatku, ktorý odmietli. Ten obsahuje vyššie platby ako dnes. Poisťovňa rovnako sľúbila, že preplatí laboratórne a iné diagnostické vyšetrenia aj lieky. Verejný prísľub je na jej webovej stránke.

Zástupcovia ZAP-u zaniesli ministerke zdravotníctva Andrei Kalavskej (nom. Smeru) otvorený list, v ktorom ju žiadajú, aby zasiahla. Zdravotnícky rezort je totiž jediný akcionár VšZP. V liste deklarovali, že zväz je pripravený rokovať.

Ministerka poprosila vedenie poisťovne, aby situáciu vyriešili

Hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová uviedla, že rezort do zmluvných vzťahov nevstupuje. Poukázala na to, že ministerka sa stretla s vedením VšZP, ktoré poprosila, aby situáciu urgentne vyriešilo tak, aby sa pacient nemusel ničoho obávať.

Zmluvné podmienky za lekárov vyjednáva viacero organizácií, ZAP je len jednou z nich. Lekárov ešte zastupuje združenie Zdravita, Aliancia všeobecných lekárov. Tí sa so VšZP dohodli na zvýšení platieb od budúceho januára. Poisťovňa informovala, že zmluvu už podpísalo 85 percent ambulantných poskytovateľov, dokonca zo ZAP-u sa ich pre takýto krok samo rozhodlo skoro 37 percent, čo je 644 lekárov. Tento počet sa podľa VšZP v regiónoch postupne zvyšuje.