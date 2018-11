SNS rešpektuje rozhodnutie Lajčáka, podľa Sulíka koná nepochopiteľne

„Rešpektujem, že jeho väzba na Globálny pakt OSN o migrácii je tak silná, že rozhodnutie NR SR vníma ako vyslovenie pochybnosti o jeho práci na tomto dokumente. Na druhej strane si uvedomujem, že treba vnímať politické prostredie tak, ako je. Nemôže sa robiť legislatíva v rozpore so záujmami občanov,“ uviedol Paška.

Podľa jeho slov nie je medzi ľuďmi dôvera v tento dokument OSN, v jeho bezpečnosť a v to, že bude garantovať pokojnú budúcnosť. „Politická scéna potom nemá právo ho prijímať,“ odkázal.

Paška pripúšťa, že Lajčákov odchod je istou ujmou pre Slovensko. „Verím, že ak sa aj zrieka funkcie ministra, to neznamená, že nezostane pôsobiť v oblasti diplomacie, či už európskej alebo slovenskej,“ dodal.

Most-Híd dúfa, že demisia nie je definitívna

Vládny Most-Híd dúfa, že rozhodnutie Lajčáka odísť z funkcie nie je definitívne a nemenné. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára.

Lajčákov odchod by v súčasnosti podľa strany nebol najlepším signálom do zahraničia a bola by to strata aj pre Slovensko. Most-Híd dúfa, že existuje racionálny priestor pre rokovanie ministra Lajčáka a premiéra Petra Pellegriniho (Smer).

„Odchod ministra s jednoznačným euroatlantickým ukotvením a proeurópskymi postojmi z postu šéfa ministerstva zahraničných vecí v čase stanného práva za hranicami Slovenska by nebol najlepším signálom smerom do zahraničia, bola by to strata aj pre samotné Slovensko,“ uviedol predseda Mosta-Híd Béla Bugár.

Predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák aj poslanec Peter Antal ľutujú Lajčákovo rozhodnutie. „Považovali sme ho za dobrého ministra zahraničných vecí,“ povedal Antal. Nevedia, kto by mohol Lajčáka nahradiť. „Pre nás je dôležité, aby sa nezmenilo smerovanie zahraničnej politiky Slovenska,“ zdôraznil Bastrnák, ktorý dúfa, že Lajčákova demisia nie je definitívna.

Kaliňák: Premiér by demisiu prijať nemal

Ak minister Lajčák skutočne podá demisiu, premiér Peter Pellegrini (Smer) by ju nemal prijať. Želá si to podpredseda Smeru a exminister vnútra Robert Kaliňák.

„Mal by sa s ním o tom porozprávať. Osobne si myslím, že parlamentné uznesenie ku Globálnemu paktu OSN o migrácii nenapĺňalo tie kritéria na jeho odchod z funkcie. Situácia sa vyeskalovala zbytočne,“ uviedol Kaliňák, podľa ktorého Lajčák má svoje miesto na ministerstve zahraničných vecí a malo by to tak aj ostať.

Kaliňák odmieta, že by Smer svojím odmietavým postojom ku globálnemu paktu Lajčáka z funkcie vyštval. „Od roku 2015 máme jeden a ten istý postoj k migrácii, nič nie je vypočítateľnejšie v Smere-SD ako toto. Bolo to predvídateľné,“ odkázal.

O prípadnom nástupcovi Lajčáka špekulovať nechcel. „Neviem, že by som sa niekedy venoval odpovediam na hypotetické otázky,“ dodal Kaliňák.

Sulík: Lajčák koná nepochopiteľne a nezodpovedne

Lajčák sa správa nepochopiteľne. Uviedol to predseda SaS Richard Sulík v reakcii na Lajčákovu demisiu.

„Neopustil vládu, keď sa bohapusto kradlo, keď zomrel novinár a jeho snúbenica, keď Robert Fico mal po svojom boku Máriu Troškovú a vzal ju na hanbu sveta ku kancelárke Merkelovej, ani keď Fico brojil proti migrantom, šíriac po krajine poplašné správy,“ povedal Sulík s tým, že Lajčák odchádza až v čase, keď sa Slovensko nepripojí ku Globálnemu paktu OSN o migrácii.

V Lajčákovom postoji vidí Sulík farizejstvo a špekuláciu. Lajčákovi vyčíta, že „necháva slovenskú zahraničnú politiku napospas SNS a Ficovi“. To SaS podľa Sulíka považuje za nezodpovedné.

Lajčák podľa Matoviča nemal vôbec vstúpiť do Ficovej vlády

Lajčák nemal vôbec vstúpiť do vlády Roberta Fica. Patril však k výraznej menšine „ako-takej“ normálnosti vo vláde a v Smere. Uviedol to predseda OĽaNO Igor Matovič na sociálnej sieti v reakcii na Lajčákovu demisiu.

„Najprv Žitňanská, potom Maďarič a teraz Lajčák… a vraj stabilita a hrádza proti extrémizmu,“ doplnil Matovič, ktorý chápe Lajčákovo rozhodnutie. Nazdáva sa, že bolo nad jeho ľudské sily prežiť stret so šéfom SNS Andrejom Dankom.

Podľa predsedníčky poslaneckého klubu OĽaNO Veroniky Remišovej je Lajčákova demisia a cirkus okolo Globálneho paktu OSN o migrácii len obrazom nestabilného a rozhádaného vládneho zlepenca. Na sociálnej sieti tiež uviedla, že ak sa Lajčák vráti do parlamentu ako poslanec, pravdepodobne nebude „poslušne stláčať gombíky“ ako člen poslaneckého klubu strany Smer-SD.

„Vláda tak v parlamente stratí väčšinu a pri moci sa bude držať iba s pomocou odídencov od Borisa Kollára,“ doplnila Remišová. Takéto nestabilné vlády sú podľa jej slov vždy poznačené „nekonečnými spormi, rozkrádaním a rozdeľovaním teplých miest“. Ako príklad uviedla chystané menovanie neznámeho človeka SNS za viceguvernéra Národnej banky Slovenska.

Podľa Kollára Lajčák dokázal, že má chrbticu

Rozhodnutie Lajčáka podať demisiu, je správne. Novinárom to povedal líder Sme rodina Boris Kollár.

„Toto rozhodnutie ma ubezpečilo v tom, že ten chlap má aspoň chrbticu,“ uviedol Kollár. Podľa jeho slov Lajčák musel vedieť, ako sa Smer-SD stavia k migrácii už od roku 2015. „Smer-SD sa za neho nemal ako postaviť,“ uznal Kollár.

Cséfalvayová hovorí o veľkej strate

Odchod ministra Lajčáka z funkcie by bol v čase, keď padol politický konsenzus na zahraničnej politike, veľkou stratou. Pre TASR to uviedla predsedníčka Zahraničného výboru NR SR Katarína Cséfalvayová (Most-Híd).

Verí, že premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) Lajčákovu demisiu neprijme. Slovenského šéfa diplomacie totiž považuje za politika s jasným a jednoznačným euroatlantickým ukotvením.

Lajčák sa v nadväznosti na štvrtkové prijatie uznesenia NR SR o Globálnom pakte OSN o migrácii rozhodol podať demisiu. Informoval hovorca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Boris Gandel.