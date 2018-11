Lajčák podal demisiu, Pellegrini ho chce presviedčať, aby ostal

O tomto kroku oficiálne informoval aj premiéra Pellegriniho. Informáciu priniesol hovorca ministerstva zahraničných vecí.

Lajčák rozhodnutie podať demisiu avizoval vo štvrtok (29. 11.) večer v nadväznosti na prijatie parlamentného uznesenia o Globálnom pakte OSN o migrácii. Vláda SR má podľa neho k paktu zaujať nesúhlasné stanovisko. Má tiež vykonať príslušné opatrenia spojené so stiahnutím SR z procesu prijímania dokumentu na stretnutí vlád a vysokých predstaviteľov, ktoré sa má uskutočniť v Maroku 10. a 11. decembra.

Predseda vlády Pellegrini sa na margo Lajčákovej demisie na tlačovej besede vyjadril, že jeho rozhodnutie chápe, keďže bol osobne zainteresovaný do tvorby samotného paktu. „Ako predseda vlády som ale presvedčený, že to nie je dôvod na to, aby rezignoval a s podaním jeho demisie nesúhlasím. Jeho skúsenosti budeme potrebovať aj v roku 2019, a preto využijem najbližšie dni na to, aby som sa pokúsil jeho rozhodnutie zmeniť,“ dodal premiér. Osobné stretnutie s Lajčákom plánuje v pondelok. Prezident ho na rozhovor pozval na utorok.

Patríme na Západ

Zároveň odmietol dohady o tom, že by zahraničnú politiku Slovenska akýmkoľvek spôsobom vytvárala strana SNS na čele s Andrejom Dankom. „Slovensko 25 rokov písalo úspešný príbeh s jasnou zahraničnou politikou. Chcem jasne povedať, že náš životný a hodnotový priestor je Európska únia a bezpečnosť našej krajiny je spojená s členstvom v NATO. Aj naša ekonomická prosperita je naviazaná na západné ekonomiky. Ako predseda nikdy nedovolím, aby sme opustili tento hodnotový a ekonomický priestor, ktorý nám vytvára podmienky na prosperitu našej krajiny,“ uzavrel.

V prípade, že sa mu ministra presvedčiť nepodarí, bude musieť podľa vlastných slov nájsť na jeho miesto skúseného diplomata. Zároveň nepotvrdil ani nevylúčil možnosť, že by sa jeho nástupcom mohol stať Robert Fico (Smer).

Uznesenie z dielne SNS a Smeru-SD poslanci vo štvrtok schválili 90 hlasmi. Zároveň prijali pozmeňujúci návrh poslanca za Smer Mariána Kéryho, ktorý v uznesení dopĺňa, že SR je plne suverénna v definovaní vlastnej národnej migračnej politiky. Uznesenie tak priamo nezakazuje cestu slovenskej diplomacie do Marrákeša. Premiér však na tlačovej konferencii objasnil, že vláda naďalej trvá na tom, že pakt nepodporí, a do Marrákeša zašle list s výhradami.

NR SR konštatuje, že pakt v podobe konečného návrhu z 11. júla je dokumentom, ktorý nie je v súlade s aktuálnou bezpečnostnou a migračnou politikou SR. Ďalej zdôrazňuje suverenitu Slovenska v otázke migračnej politiky. „SR je plne suverénna v definovaní vlastnej národnej migračnej politiky,“ uvádza uznesenie.

Lajčák: V súlade so svedomím

Lajčák už skôr zopakoval, že „vo svojich rozhodnutiach musím byť v súlade so svojím vlastným svedomím a pomyselnú hranicu neprekročiť.“

„Pre mňa je dôležité, aby som sa rozhodol v súlade s mojím svedomím. Nechcem špekulovať, ja som jasne povedal, že hovorím to, čo si myslím. Ja s nikým nebojujem, moje slová stále platia. Ja som minulý týždeň povedal, ako to je a som konzistentný vo svojich vyjadreniach,“ povedal v stredu Lajčák.

