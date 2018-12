TOP 5 videí týždňa TV Pravda

Lajčák Nelajčák? Šiesty most cez Dunaj? Bývanie v Bonaparte versus v prezidentskom paláci? Biznis na vianočných trhoch aj po požiari? Ďalší osud Spartaka Trnava?

1.

Lajčák Nelajčák, do Marrákeša nepôjdeme, vyhlásil vo štvrtok dopoludnia v relácii TV Pravda Ide o Pravdu poslanec Ľuboš Blaha (Smer). Ešte v tej istý deň minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák oznámil, že sa rozhodol vo funkcii ministra skončiť.

***

2.

Šiesty most cez Dunaj v Bratislave sa bude skladať až zo štyroch mostných objektov. Vzhľad mostu sa pri návrhoch menil. Na exkluzívnych vizualizáciách vidno, že v hlavnom toku Dunaja budú uložené dva piliere.

***

3.

„Daňový a pozemkový podvodník býva v prezidentskom paláci a to neriešite,“ reagoval predseda Smeru Smeru Robert Fico na novinárske otázky o tom či si hľadá iné bývanie namiesto prenajímaného bytu v komplexe Bonaparte, ktorý patrí odsúdenému podnikateľovi Ladislavovi Bašternákovi.

***

4.

Biznis musí pokračovať, aj keď to celé vyzerá zle. Takto v Bratislave zrejme vyhodnotili následky stredajšieho požiaru na Hlavnom námestí, kde vianočné trhy pokračujú s panorámou na ohorenú budovu. To, že návštevníci z cudziny to môžu vnímať ako hanbu, zrejme nikomu neprekáža.

***

5.

Dlhoročný majiteľ Spartaka Trnava Vladimír Poór oznámil, že v Trnave končí. Je futbal na Slovensku zábavou? Aká budúcnosť čaká na Spartak Trnava? Aj o tom hovoril vo videokomentári futbalový expert Pravdy Michal Zeman.

***