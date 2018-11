Prieskum: Do parlamentu by sa dostalo osem strán

Ak by sa v novembri konali parlamentné voľby, povinnú hranicu piatich percent hlasov by prekonalo osem politických subjektov. Najväčší volebný potenciál má Smer. Vyplýva to z prieskumu volebného potenciálu, ktorý uskutočnila agentúra Phoenix research.

Podľa výsledkov volebného potenciálu dosahuje najsilnejšia koaličná strana 27,4 percenta. Druhá je SaS so 17,9 percentami. Neveľký rozdiel je na ďalších miestach – ĽS NS má 14-percentný potenciál, SNS 13,8 percenta. Tesne za nimi nasleduje OĽaNO s 13 a Sme rodina s 11,5 percenta. Ďalšie dve strany pomerne tesne prekračujú päťpercentnú hranicu: do parlamentu by sa dostali aj KDH so 6,9 a Most-Híd s 5,6 percenta.

Blízko povinnej volebnej hranice sú SMK s volebným potenciálom 4,7 percenta a Progresívne Slovensko s volebným potenciálom 4,3 percenta.

Výskum volebného potenciálu nehovorí o možnom výsledku volieb, ale ukazuje šance konkrétnej strany alebo hnutia uspieť u zvažujúcich voličov. V takomto výskume si totiž respondenti nevyberajú jeden subjekt, ktorému by dali hlas, ale oznamjú svoju voľbu, ktorú seriózne zvažujú. Do výsledku sa započítavajú hlasy iba tých, ktorí nevylučujú svoju účasť vo voľbách. Preto treba výsledky chápať ako šance konkrétnej strany či hnutia u zvažujúcich voličov. Súčet vo výskume volebného potenciálu tak nemusí zodpovedať sto percentám.

Agentúra Phoenix research prieskum uskutočnila on-line metódou v čase od 20. októbra do 14. novembra, oslovila 1 012 respondentov.