VIDEO: Gašparoviča demisia Lajčáka sklamala

„Prirovnal by som to k Sulíkovskej samovražde, keď politik pre otázku finančnej pomoci krachujúcemu Grécku položil celú vládu Ivety Radičovej,“ skonštatoval pre TV Pravda exprezident. Obáva sa najmä dopadov na našu zahraničnú politiku. „Vyzývam preto celú vládu aj samotného ministra, aby dobre zvážili svoje rozhodnutie,“ vyhlásil Gašparovič. Podľa neho by mal Lajčák pozerať najmä na záujmy krajiny. Zdôraznil však, že ani politické strany by ministrovi nemali hádzať polená pod nohy. „Tiež by som pakt nepodpísal, ale máme možnosť na konferencii predniesť svoje pripomienky, nemôžeme preto celú situáciu takto ignorovať,“ podotkol exprezident.