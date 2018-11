Gabrižová: Nájsť náhradu za Lajčáka bude náročné

Tvrdohlavosť a hystéria politikov sa podpísali pod rozhodnutie ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nom. Smeru) opustiť svoj post. Myslí si to Zuzana Gabrižová, šéfredaktorka informačného portálu o dianí v EÚ EurActiv.sk. "Téma migračného paktu nie je problém, na ktorom by si za normálnych okolností taký skúsený diplomat ako Lajčák zlomil väz," skonštatovala. Za vyústením situácie stojí podľa nej najmä dlhodobý politický zápas a odlišná rétorika rezortu diplomacie a politických strán. Nájsť náhradu za Lajčáka bude o to náročnejšie, že Slovensko bude na budúci rok šéfovať Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. "Práve na pôde OBSE sa vedú dialógy s Ruskom aj rieši široká plejáda tém," upozornila Gabrižová.

Aké dosahy môže mať odchod ministra Lajčáka na našu zahraničnú politiku?

To bude závisieť od osoby jeho nástupcu, takže v tejto chvíli sú to len špekulácie. Čo sa však dá povedať, je, že rezort je istým spôsobom nastavený na určitú zahraničnopolitickú orientáciu. Dáva jasne najavo proeurópsky a proatlantický kurz, a pokiaľ tam nepríde niekto, o kom už vieme povedať, že má v tejto otázke radikálne iné názory, tak inštitucionálna pamäť rezortu bude fungovať aj naďalej. To ale neznamená, že osoba nového ministra nemôže mať na toto doterajšie smerovanie rezortu pomerne rýchlo zničujúci vplyv.

Je téma Globálneho paktu OSN o migrácii taká závažná, aby vyvolala odchod šéfa diplomacie?

Samo osebe by to, samozrejme, tak byť nemalo. Ale v prípade Slovenska to treba vnímať tak, že ide o vyvrcholenie určitej situácie, v ktorej sa rétorika vládnych politických strán a rétorika rezortu zahraničných vecí dlhodobo rozchádzali. Je to vyšpičkovanie problému v reálnom politickom zápase, ktorý sa žiaľ skončil rezignáciou ministra.

Dalo sa Lajčákovo rozhodnutie očakávať?

V niečom to prekvapivé možno bolo. Preklopenie ministra na druhú stranu spôsobila miera absurdity, s akou sa koaliční aj opoziční politici postavili voči paktu, ktorý nie je naozaj takou hrozbou, ako to niektorí politici prezentovali. Pakt pre Slovensko nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo. Nie je dôvodom požadovať až hysterickým spôsobom, aby sa Slovensko nezúčastnilo medzinárodnej konferencie. V tomto kontexte je to pomerne bezpredmetné. Z tohto pohľadu sa dá pochopiť, že minister Lajčák to vyhodnotil ako útok na svoju profesionalitu a spôsob vedenia diplomacie.

Minister pred rokovaním parlamentu poslancom navrhoval ísť do Maroka, aby tam krajina predniesla svoje výhrady. Náš postoj by tak podľa neho zavážil viac, ako keby sme sa stretnutia nezúčastnili. Poslanci to odmietli. Ako hodnotíte takýto prístup poslancov?

Bolo to absurdné. Neexistuje žiadny racionálny dôvod a logický argument, prečo by malo byť lepšie, že sa Slovenská republika nezúčastní, ako to, že sa zúčastní s konštruktívnym prístupom. Na takýto postoj poslancov podľa mňa nie je žiadne ospravedlnenie.

Majú politici pravdu v tom, že keď sa konferencie zúčastníme, k niečomu nás to zaviaže?

Dokument zaväzuje v istej miere ku konštruktívnej spolupráci, ale nie sú to záväzky, ktoré by boli akokoľvek a kýmkoľvek právne vymáhateľné, čiže jednoznačne nie. Tobôž nás k ničomu nezaviaže len prostý fakt účasti, buď dokument prijmeme, alebo nie. Ale účasť na konferencii nemá na viazanosť určite žiadny vplyv. Je to absurdné, aj v tom, že ešte nedávno, v čase vrcholiacej migračnej krízy, to boli aj politici SNS, ktorí hovorili v reakcii na snahu Európskej únie manažovať na svojom území prílev migrantov prostredníctvom povinných kvót, že je to téma pre OSN. Problém migrácie mala podľa nich riešiť najmä táto organizácia. A teraz odmietajú hovoriť o tom, čo sa medzinárodné spoločenstvo snaží urobiť v otázke migrácie.

Aký signál to o našej krajine vyšle do zahraničia?

Je pravda, že v tomto postoji nie sme sami. Existuje viacero krajín v regióne, ktoré majú k dokumentu výhrady a odmietajú sa pripojiť k finálnej verzii a súhlasu. Je to napríklad Rakúsko, Taliansko, Poľsko či Česko. Niektoré krajiny majú reálny problém s migráciou, ale pri niektorých nejde o reálnu skúsenosť, skôr o vybičovanú politickú rétoriku, ktorá má konkrétne mocenské motivácie. Treba povedať, že migračný pakt a to, čo riešime v EÚ v súvislosti s migračnou azylovou politikou, technicky nesúvisí. Spájanie týchto dvoch vecí je zo strany SNS nezmysel a potom hovoria o vymyslených počtoch ľudí, ktorí majú prísť do EÚ.

Na budúci rok Slovensko bude predsedať OBSE (Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe). Môže výmena ministra ovplyvniť našu pozíciu?

Je otázne, aký vplyv bude mať výmena na poste ministra diplomacie na výkon predsedníctva. Ide o ročné predsedníctvo, agenda OBSE je široká a je to fórum, ktoré zahŕňa aj Rusko. Práve na pôde OBSE sa vedú dialógy s Ruskom, aj rieši široká plejáda tém. Predsedníctvo bude preto veľmi dôležité a bude vyžadovať osobný vklad ministra rezortu. Jednoznačne si myslím, že výber človeka na tento post by mal do veľkej miery zohľadniť aj fakt blížiaceho sa predsedníctva a našu úlohu. Určite, nájsť náhradu za Lajčáka bude náročné. Je to pozícia, ktorá so sebou prináša obrovské výzvy, ktorým sa bude musieť nový minister postaviť.