Pre Cséfalvayovú bol Lajčák garanciou, Krajniak pre demisiu 'plakať nebude'

Akékoľvek zmeny na čele ministerstva zahraničných vecí môžu podľa Cséfalvayovej vyvolávať obavy o ďalšie smerovanie zahraničnej politiky SR. Obáva sa, že do zahraničia to tiež vysiela negatívny signál. „Lajčák má dobrú reputáciu u zahraničných partnerov,“ uviedla.

Krajniak plakať nebude

Krajniak podľa vlastných slov nebude plakať nad odchodom Lajčáka. Ako tvrdí, z postu ministra zahraničných vecí mal odísť už dávno. „Na čo Slovensko potrebuje takého ministra zahraničných vecí, ktorý sa venuje svojej profesionálnej kariére a nie tomu, aby obhajoval záujmy Slovenska,“ vyhlásil. Ako možného nástupcu si vie predstaviť bývalého šéfa slovenskej diplomacie Jána Kubiša.

Hrnko tvrdí, že Smer musí rozhodnúť, či bude presviedčať Lajčáka, aby zostal, alebo nájde nového ministra. „My v zmysle koaličnej dohody toto riešenie, ak nebude v príkrom rozpore s našim politickým smerovaním, budeme akceptovať,“ uviedol.

Podľa Cséfalvayovej sa dalo sporu zabrániť, ak by rezort diplomacie skôr a intenzívnejšie komunikoval tému Globálneho paktu OSN o migrácii. Pakt pritom považuje za politický dokument, ktorý predstavuje rámec pre medzinárodnú spoluprácu a ochotu krajín reagovať spoločne na migračné toky. „V Európe sa nemôžeme tváriť, že vieme migráciu vyriešiť sami, lebo nevieme. Je dôležité, aby sme komunikovali s našimi partnermi v OSN a z rozvojového sveta, ktorí sú zdrojovými krajinami migrácie. Legálna a riadená migrácia je niečo iné, ako sú utečenci,“ povedala poslankyňa.

Hrnko: Do Marrákešu sa nejde diskutovať

V pakte podľa Krajniaka vyhlasujú štáty, ktoré prídu na konferenciu do Marrákešu, že považujú masovú migráciu za zdroj blahobytu, a preto ju treba podporovať a riadiť. „My to ale nepovažujeme za zdroj blahobytu. Keď rakúsky kancelár, ktorý je všeobecne rešpektovaný ako umiernený politik, povie, že takýto pakt je ohrozením rakúskej suverenity, tak my sa máme tváriť, že to tak nie je?“ uviedol.

Hrnko tvrdí, že do Marrákešu sa nejde diskutovať, pakt sa tam ide schváliť. „Je tam logický rozpor, že je to dokument, ktorý nezaväzuje nikoho a zároveň vytvára rámec. Keď vytvára rámec, tak je to nejakým spôsobom záväzné,“ skonštatoval.

Cséfalvayová vídí ešte teoretickú možnosť, aby za SR odcestoval do Marrákešu prezident Andrej Kiska. Hrnko nesúhlasí a tvrdí, že prezident nemôže konať z vlastnej vôle, a keď ide do zahraničia, musí mať poverenie vlády. Podľa Krajniaka má však Kiska právo do Marrákešu odcestovať, aj keď dúfa, že tak neurobí.

Na demisiu Lajčáka reagoval pre TV Pravda aj exprezident Ivan Gašparovič.