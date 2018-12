Pellegrini: Nepostavili sme sa proti Lajčákovi, ale proti Marrákešu

Strana Smer sa nepostavila proti ministrovi zahraničných vecí Miroslavovi Lajčákovi (nominant Smeru), ale proti Marrákešskemu dohovoru. Strana si želá, aby sa Lajčák vyrovnal s touto situáciou, zostal šéfom slovenskej diplomacie a uprednostnil ďalšie výzvy, ktoré pred Slovenskom stoja. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to vyhlásil predseda vlády Peter Pellegrini (Smer).

Lajčák by podľa premiéra mal ostať na poste ministra zahraničných vecí a mal by ďalej pokračovať vo svojej misii a zhostiť sa blížiaceho sa predsedníctva OBSE. „Jeden z argumentov, ktorý pri rozhovoroch s ministrom používam, je, či toto stojí za to, aby opustil stoličku, aby Slovensko prišlo o skvelého diplomata v situácii, keď bezpečnostná situácia vo svete je čím ďalej tým horšia,“ uviedol Pellegrini.

Premiér má informácie z OBSE, že panuje určitá nervozita, čo sa ide diať. „Všetci očakávali, že koncom budúceho týždňa príde Lajčák a preberie predsedníctvo v tejto organizácii na celý rok,“ podotkol s tým, že urobí všetko preto, aby presvedčil Lajčáka k zotrvaniu vo funkcii. S ministrom počas týchto dní absolvoval predseda vlády podľa vlastných slov už niekoľko intenzívnych telefonátov a v pondelok (3.12.) ich čaká aj oficiálne stretnutie. Pellegrini nie je momentálne presvedčený, že Lajčák zmení svoje rozhodnutie. Želá si ale naďalej, aby svoju demisiu prehodnotil.

Zároveň odmieta tvrdenia o tom, že Smer svojho ministra „hodil cez palubu“. Podľa predsedu vlády však nemohli otočiť postoj Slovenska len preto, aby zabránili demisii Lajčáka. „Nikdy nehodíme cez palubu slovenský národ a záujmy Slovenska. Sme presvedčení, že Marrákešsky protokol by mohol predstavovať pre Slovensko skryté záväzky,“ uviedol premiér.

Premiér: Z členstva v EÚ a NATO neodbočím

Lajčák by podľa jeho slov túto „čiastkovú vec“ ohľadom Marrákešu nemal povýšiť nad ďalšie úlohy, ktoré pred Slovenskom stoja. Premiér nechce teraz špekulovať nad tým, kto môže Lajčáka na poste ministra zahraničných vecí nahradiť, keďže je ministerská stolička stále obsadená. Informácie o tom, že bývalý premiér a súčasný poslanec Národnej rady (NR) SR Robert Fico (Smer) má záujem byť novým šéfom slovenskej diplomacie, nepotvrdil. Ak by Lajčák opustil post ministra, Pellegrini chce, aby si na jeho miesto sadol špičkový a medzinárodne uznávaný diplomat.

Marrákeš je pre Slovensko podľa premiéra uzavretá vec. Priznal však, že ani vláda a ani parlament nemôžu zabrániť prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi, aby na konferenciu ku Globálnemu paktu OSN o migrácii odcestoval. „Nemyslím si, že by prezident tam mal ísť. Ak pôjde, bude musieť svoje konanie zdôvodniť sám. Išiel by však proti línii NR SR a vlády,“ skonštatoval premiér.

Pellegrini deklaruje, že vláda pod jeho vedením neopustí proeurópsku orientáciu a neodbočí z členstva v NATO. S Ruskom musí mať podľa neho Slovensko vyrovnané a štandardné vzťahy, ktoré však nesmú prevýšiť to, že je Slovensko členom EÚ.