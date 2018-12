Gál: Rozhodnutie súdov rešpektujme, prípad aktivistov Greenpeace ma prekvapil

Rozhodnutia súdov je z dôvodu nezávislosti a nestrannosti súdnej moci nutné rešpektovať. Iné orgány verejnej moci či zložky politického systému nemajú žiadne oprávnenie vydávať príkazy, ktoré by mohli ovplyvniť nezávislý výsledok rozhodovacej činnosti súdu alebo sudcu. Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) to uviedol v reakcii k väzobnému stíhaniu aktivistov Greenpeace.

Ministrovi spravodlivosti neprináleží komentovať rozhodnutia súdov v konkrétnej veci, resp. vstupovať, a to predovšetkým do tzv. „živých prípadov“, v ktorých prebieha vyšetrovanie. „Z pohľadu občana a advokáta s dlhoročnou praxou však môžem konštatovať, že rozhodnutie v príslušnom prípade ma prekvapilo. Hoci spôsob napĺňania misie medzinárodnej organizácie Greenpeace je mnohokrát diskutabilný a neraz vykazuje známky porušenia zákona, na druhej strane mnohokrát sa im takouto odvážnou činnosťou podarilo nielen upozorniť, ale prinútiť aj konať kompetentné orgány v problémoch celosvetového významu ohrozujúceho životné prostredie, ako aj ľudské zdravie,“ uviedol Gál.

Ako doplnil, vo všeobecnosti mu však robí „vrásky na čele“ enormný nárast väzobných stíhaní, ktorých výsledkom je pomaly 100-percentná obsadenosť väzníc. Pritom novozavedené inštitúty ako napr. elektronický monitoring, ktorý majú sudcovia k dispozícii, z rôznych dôvodov nevyužívajú.

Rezort spravodlivosti uviedol, že koná a hľadá možnosti využitia alternatívnych trestov aj v podobných prípadoch, informovala o tom hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti Zuzana Drobová. Pripomenula, že v októbri parlament schválil malú novelu z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorá umožní alternatívne tresty využívať vo väčšom meradle a tiež zefektívni pole pôsobnosti mediačných a probačných úradníkov.

„Aktuálne ukončujeme tiež proces paragrafového znenia veľkej novely, ktorá by zásadným spôsobom zmenila využívanie náramkov. V prvom rade sa však musí v rámci tejto problematiky zmeniť prístup tak prokuratúry, ako aj samotných sudcov,“ dodala Drobová.

Danko vyzval na akceptáciu rozhodnutí súdov

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko vyzýva všetkých politikov v Slovenskej republike, aby nekomentovali rozhodnutie súdu vo veci aktivistov hnutia Greenpeace a aby ho rešpektovali.

„Bez akceptácie rozhodnutí súdov nie je možné budovať právnu spoločnosť. Vyjadrovať sa k akémukoľvek rozhodnutiu súdu nie je úlohou politikov,“ poznamenal Danko.

SaS vyzýva prokurátora, aby ukončil väzbu aktivistov

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby väzbu 12 aktivistov, ktorí minulý týždeň vyvesili 15-metrový transparent na ťažobnú vežu v objekte Hornonitrianskych baní v Novákoch, okamžite ukončil. Uviedol to na tlačovej besede líder SaS Richard Sulík s tým, že takéto konanie nepatrí do 21. storočia a do slobodnej krajiny.

„Toto je znak diktátorských režimov. Netvrdíme, že je správne vniknúť do cudzieho objektu, ale väzobné stíhanie za to, že chceli vyvesiť transparent, je nad rámec toho, čo je primerané. Vyzývam prokurátora, aby ukončil túto dobu uhoľnú,“ vyhlásil Sulík. Podľa neho rozhodnutie sudcu vziať ich do väzby vzniklo na základe žiadosti prokurátora a podľa Sulíka by mal prokurátor svoju žiadosť stiahnuť. Sulík nepovažuje za správne, že aktivisti vstúpili na súkromný pozemok, trest však považuje za neprimeraný.

Ide o zastieranie problémov?

Poslanec NR SR za SaS Alojz Baránik dnes zdôraznil, že väzba je krajný prostriedok, najťažší spôsob zaistenia. Podľa neho v tomto konkrétnom prípade, keď je skupina aktivistov obvinená a vina im nebola doposiaľ preukázaná, nie je dôvod na väzbu. „Zastrašujú sa ľudia, ktorí prejavia svoj názor. Obávame sa, že ľudia ako prokurátor a sudca sa akosi dohodli, že týchto ľudí vytrestáme. Posedia si vo väzbe a na druhýkrát si rozmyslia, či takúto vec urobia,“ povedal s tým, že na Slovensku je to umožnené tým, že si každý sudca môže urobiť čo chce a môže to zdôvodniť tým, že má taký právny názor.

Poslanec NR SR a tímlíder SaS pre energetiku Karol Galek sa pýta, či nejde iba o zastieranie reálnych problémov na Hornej Nitre. Pripomenul, že v okrese Prievidza je o 20 percent vyšší výskyt onkologických ochorení ako na zvyšku Slovenska. „V našich účtoch za elektrinu sa skladáme na 115 mil. eur, ktoré putujú na podporu výroby elektriny z domáceho uhlia. Elektráreň v Novákoch je druhým najväčším znečisťovateľom životného prostredia a v dôsledku ťažby sú rieky na Hornej Nitre znečistené arzénom a územie na Hornej Nitre je poddolované,“ uviedol. Zároveň v baniach dochádza k vážnym pracovným úrazom baníkov. Galek sa tiež pýtal, z akého dôvodu a na čí príkaz sú aktivisti vo väzbe?