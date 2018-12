Žitný: V prípade Rýpala nie je stopa, ktorá by viedla na sever

Môže byť teória o Zázrivej reálna?

Podľa mojich informácií naozaj bolo pri Zázrivej objavené ľudské telo. Vzápätí sa vyskytli domnienky, že by to mohol byť Paľo. Lenže testy DNA vraj vylúčili túto možnosť. Vieme, že Paľova stopa sa končila v Štúrove. Neviem si dosť dobre predstaviť, že by napríklad gangstri z Dunajskej Stredy riskovali dlhý prevoz kamsi na sever. Aj keď to nie je úplne vylúčené. Poznám prípad, kedy dunajskostredskí gangstri „špeditovali“ nepohodlného svedka až do vtedajšej Juhoslávie. Lenže to bolo v prvej polovici roka 1994, keď boli pomery v postkomunistickej Európe obzvlášť divoké a mnohé štáty nemali silu, chuť a ani nástroje na zavedenie normálnych pomerov. O zmiznutí novinára Rýpala máme málo informácií, takže fabulovať ďalej neprináša nič reálne. Nie je k dispozícii žiadna stopa, ktorá by dávala do súvislosti sever Slovenska s juhom.

Ako prvý ste prišli s myšlienkou, že za zmiznutím Rýpala môže byť dunajskostredské podsvetie. Z čoho ste vychádzali?

Túto možnú, aj keď špekulatívnu súvislosť som spomenul v televíznom seriáli o podsvetí Súmrak bosov, pretože Paľo sa mi pár týždňov predtým, ako zmizol, pochválil, že má nové veci o pápayovcoch. Hovoril som mu: Prosím ťa, mám tam oči a uši už od roku 1994, hneď by som sa dozvedel, keby tam bolo odrazu niečo nové. Čo tam máš? A on mi s potmehúdskym úsmevom vraví: Počkaj si, uvidíš. A neskôr, keď už ho nebolo, spomenul som to raz jednému jeho kolegovi a ten reagoval, že Paľo sa predsa pochválil, že odfotil Lajoša Sátora, ktorý sa v tom čase už skrýval pred políciou. Tieto dve informácie sa mi spojili, preto som vyslovil domnienku, že jeho zmiznutie by mohlo súvisieť so sátorovcami. Ak mal Paľo dôkaz, že Sátor sa pohybuje po juhu Slovenska, rovno policajtom pod nosom, a možno priamo aj s niektorým z nich, a ktosi z tamojších kruhov sa dozvedel, že má taký dôkaz…

Na archívnej snímke novinár Pavol Rýpal. Autor: FB Hľadá sa Paľo Rýpal

Niektorí policajti v tom čase išli „poruke“ sátorovcom?

Dobre vieme, že niektorí miestni funkcionári polície roky spolupracovali so sátorovcami a kryli im chrbát, dodávali im informácie, odvádzali pozornosť iným smerom. Tamojším policajným orgánom bolo známe, že dnes už nebohí bratia Raiszovci nemali na poprave pápayovcov žiadnu vinu, ale trestné stíhanie sa viedlo proti nim, podľa mňa rýdzo účelovo. A odsedeli si neprávom dlhé roky vo väzbe. Niekto to tak zrejme chcel, napriek tomu, že existovala výpoveď Karola B., ktorý popísal priebeh popravy i jej účastníkov vrátane svojej osoby, ale voči Raiszovcom bolo konanie zastavené až z dôvodu ich úmrtia. Ak do tohto hniezda hadov Paľo šliapol… Áno, samozrejme, beriem námietku, že je to len špekulácia. Jeho zmiznutie mohlo mať úplne iný motív, jeho list pred odchodom čosi také aj naznačuje.

Môžu sa nájsť v okolí Dunajskej Stredy ešte ďalšie pochované obete?

Dodnes sú kade-tade v okolí Dunajskej Stredy pochované viaceré telá. Zdroje hovoria až o niekoľkých tuctoch. A nie je dôvod tomu neveriť. Už v prvom polroku 1994 bolo v okrese Dunajská Streda evidovaných sedemnásť bielych koní, ľudí najatých na fakturačné podvody, ktorí zmizli. Pritom sa všeobecne vedelo, že ich majú na svedomí ľudia z tamojšieho podsvetia. Nie všetky obete sú však pochované tam. Niektoré boli vyvezené do zahraničia. Znie to ako sci-fi, ale je to tak.

Miesto pri Zázrivej, kde mal byť údajne Rýpal pochovaný. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

Spomínali ste bývalú Juhosláviu…

S kolegyňou z denníka Új Szó sme v roku 1994 vypátrali v Bojniciach jedného bieleho koňa, ktorý pochádzal z Veľkého Medera. Pracoval z núdze pre svojich kamarátov z Dunajskej Stredy ako konateľ istej firmy. Keď ho polícia v Prievidzi začala stíhať za rôzne skutky súvisiace s fakturačnými podvodmi, pohrozil kamarátom z juhu, že bude musieť vypovedať o všetkom, čo vie. Vylákali ho preto do Dunajskej Stredy a len šťastnou zhodou okolností prežil svoju popravu.

Mal byť vyvezený v kufri auta živý cez hraničný priechod v Medveďove do Maďarska, pričom gangstri mali v tom čase na hranici svojho človeka z polície ako dohľad nad hladkým prevozom. Ďalší kuriér ho mal prevziať pred vtedajšou juhoslovanskou hranicou a za podobných bezpečnostných opatrení previezť na územie Zväzovej republiky Juhoslávie. Tam mal potom niekde zmiznúť. Bez dokladov, ktoré by ho mohli identifikovať, by bol len ďalšou obeťou tamojšej občianskej vojny. Tento biely kôň mal šťastie, že zatiaľ čo zviazaný v kufri auta zaparkovaného v garáži na okraji mesta čakal na nedobrovoľný prevoz, do vedľajšej garáže prišiel majiteľ a ten počul buchot odvedľa. Biely kôň zúfalo z celej sily búchal hlavou do veka kufra auta. Tak ho tam našla polícia. Páchateľom, z ktorých jeden bol zhodou okolností jeho spolužiak z gymnázia a sedeli spolu v lavici, sa nič nestalo. Biele kone v okrese mizli ďalej.

Zhodnotili by ste Paľa Rýpala ako človeka, ktorý sa nedal len tak zastrašiť?

Paľo bol taký, že robil svoju prácu s veľkým nasadením a často išiel na doraz. V prostredí, kam by iný človek nikdy nevkročil, sa vedel pohybovať bez obáv. Nikdy som uňho nezaznamenal, že by sa niečoho zľakol. Bol ochotný a schopný vrhnúť sa do akéhokoľvek rizika.