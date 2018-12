Štát dá pri obedoch zadarmo peniaze aj na zabezpečenie jedální a personálu

Na základných školách by sa tak mali zaviesť obedy zadarmo až od 1. septembra 2019.

Štát poskytne mestám a obciam v súvislosti so zavedením obedov zadarmo na školách navyše financie na technické a personálne zabezpečenie tohto opatrenia. Avizoval to v rozprave k tomuto návrhu zákona jeden z jeho predkladateľov, poslanec Smeru-SD Erik Tomáš. Priblížil, že ide o výsledok dohody so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Ministerstvo financií teda podľa jeho slov vyčlení popri dotácii, ktorá sa na obedy zadarmo odhaduje vo výške 80 až 120 miliónov eur v závislosti od počtu detí, ktoré o obedy prejavia záujem, ešte aj financie na technické vybavenie jedální. Malo by ísť podľa Tomáša o dva milióny eur.

„A zároveň ministerstvo práce zo svojej kapitoly vyčlení prostriedky na finančnú pomoc pre personálne kapacity,“ opísal Tomáš. Malo by ísť podľa jeho slov o 1 000 ľudí, ktorí budú ako pomocné sily pomáhať v jedálňach. „Ministerstvo práce zabezpečí ich plat a plus ešte dá zriaďovateľom 60 eur na osobu na ďalšie výdavky, ktoré by s tým súviseli,“ vyčíslil poslanec.

Na ZŠ budú obedy zadarmo neskôr

Zároveň pozmeňujúcim návrhom k novele navrhuje posunúť účinnosť tohto zákona v prípade základných škôl. Na základných školách by sa tak mali zaviesť obedy zadarmo až od 1. septembra 2019, teda od začiatku budúceho školského roka. V prípade materských škôl majú obedy zadarmo platiť tak, ako sa pôvodne plánovalo, od 1. januára 2019.

Dôvodom takejto zmeny je podľa Tomáša snaha o plynulé zavedenie opatrenia do praxe, aby sa naň školy mohli pripraviť. Pri materských školách však predkladatelia návrhu neočakávajú problémy, keďže už v súčasnosti sa 94 % detí na materských školách stravuje.

Súčasťou dohody pri tomto opatrení so ZMOS-om je podľa Tomáša aj to, že združenie zabezpečí jeho zavedenie do praxe. Zároveň ZMOS prisľúbil, že ak sa vyskytnú školy, kde bude výška dotácie na obed viac ako 1,20 eura, nebudú žiadať od rodičov doplatenie rozdielu. Pretože pri sume dotácie od štátu vo výške 1,20 eura sa podľa Tomáša vychádzalo z priemeru doplatku rodičov za obed.

Zavedenie obedov zadarmo navrhuje skupina poslancov Smeru-SD v novele zákona o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce. Návrh sa aktuálne nachádza v parlamente v druhom čítaní.