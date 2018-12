VIDEO: Sudcovia končia štýlom 'vypadni', tvrdí sudca z Kiskovej kauzy

Radačovský povedal, že odišiel pre mediálny tlak. Tvrdí ale, že nič z toho, čo povedal, neľutuje. Na konci októbra sudca rozhodol, že pozemky vo Veľkom Slavkove patria zubárovi Jánovi Francovi a nie prezidentovi Kiskovi. Kauzu stále vyšetruje Národná kriminálna agentúra ako podvod. Obvinený zatiaľ nebol nikto.

Sudca bol kritizovaný za výrok, ktorý povedal po súde. "Odišiel by som do štátu, kde sa cítim dobre, napríklad do Spojených štátov amerických alebo Izraela a pozor, tým nechcem tvrdiť, že si vysoko nevážim americký alebo židovský národ, ale takto by som konal ja,“ povedal sudca ku kauze na novinársku otázku, ako by teraz konal on, ak by bol na mieste Kisku. Vyjadril sa tak po pojednávaní vo svojej kancelárii. Kiska tvrdil, že sudca bol zjavne zaujatý. Radačovský už spísal uznesenie a Kiskovi plynie teraz lehota 15 dní, počas ktorej sa môže odvolať.

Radačovský povedal, že môže svoje tvrdenie zopakovať aj iným spôsobom. „Keby som bol prezidentom Ruskej federácie a zistil by som, že palestínske a židovské deti sú zabíjané kalašnikovom vyrobeným v Rusku, tak ako ruský prezident, by som sa vzdal funkcie a odišiel by som tam, kde sa mi páči, napríklad na Krym a tým nechcem tvrdiť, že si vysoko nevážim ruský národ žijúci na Veľkej Rusi vrátane Krymu,“ povedal.

Sudca prišiel do prezidentského paláca odovzdať mandát k 1. januáru 2019 s tým, že by bol rád, aby odvolávanie sudcov malo slávnostnejší charakter. „Spôsob konečného aktu odvolávania je dnes asi taký, že vypadni. Chýba mi aspoň slovíčko ďakujem,“ povedal. Ak sudca dosiahne vek 65 rokov, hlava štátu ho môže odvolať.