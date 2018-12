Ministerstvo zdravotníctva štartuje rok prevencie

Poistenci majú nárok na bezplatnú preventívnu prehliadku u pediatra, všeobecného lekára pre dospelých, zubára, gynekológa, pôrodníka, urológa či u gastroenterológa. „Prehliadku u všeobecného lekára však absolvuje necelých 40 percent dospelej populácie. Je to nedostatočné, ľudia sa málo starajú o seba a svoje zdravie,“ upozornila ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smer). Podľa nej toto číslo nestačí na to, aby sa na Slovensku znížil výskyt odvrátiteľných úmrtí. „Preventívka je ten najúčinnejší a aj vo svojej podstate najlacnejší spôsob, ako mnohým chorobám predchádzať,“ pripomenula ministerka. Zdôraznila, že ochorenia ako vysoký krvný tlak či začínajúca cukrovka nebolia. To však nie je dôvodom preventívnu prehliadku zanedbávať. „Potom takíto pacienti končia na JISke a ich stav je často náročné zvrátiť,“ zdôraznila Kalavská.

Medzi najčastejšie diagnózy, ktoré dokáže toto vyšetrenie odhaliť, patrí cukrovka, chudokrvnosť, vysoký krvný tlak, porucha funkcie obličiek, zápal v močových cestách, porucha srdcového rytmu či rakovina hrubého čreva.

Rezort zdravotníctva sa chce od budúceho roka zamerať na zvýšenie záujmu o preventívne prehliadky. „Otvárame rok prevencie a chceme v tomto smere vzdelávať verejnosť,“ vyhlásila ministerka. Pre pacientov chystá rezort vzdelávacie semináre a diskusie. Informácie o tom, na čo má poistenec nárok, dostanú ľudia prostredníctvom letákov, mobilných aplikácii či násteniek. Spolupracovať budú aj zdravotné poisťovne. „Budeme tiež adresne pozývať rizikových pacientov na preventívne prehliadky, najmä na screening hrubého čreva, krčka maternice a prsníka,“ vymenovala Kalavská. Práve včasné zachytenie ochorenia pomôže predchádzať prepuknutiu a rozšíreniu rakoviny.

Zo štatistík vyplýva, že pri preventívnych prehliadkach sú disciplinovanejšie ženy ako muži. Ku koncu septembra všeobecného lekára navštívilo 29 percent mužov a viac ako 32 percent žien. „Preventívka je ako servisná prehliadka auta. Nemôžete ju zanedbať, lebo vás to môže stáť život. A telo je pritom ešte zložitejší stroj ako auto,“ dodala Jana Bendová, hlavná odborníčka ministerstva pre všeobecné lekárstvo. Pripomína, že zodpovedným prístupom sa dokáže prepuknutie dedičného ochorenia posunúť aj o desiatky rokov. „Je rozdiel, keď cukrovku dostanete v tridsiatke a keď v päťdesiatke,“ skonštatovala Bendová. Preventívne prehliadky sa tak môžu podpísať aj pod dĺžku vysokej kvality života.

Za vynechávaním prehliadok podľa Bendovej stojí často strach pacientov dozvedieť sa pravdu. „Žiaľ, sú to zvyčajne najrizikovejší pacienti – napríklad obézni fajčiari s neliečeným krvným tlakom a vysokým cholesterolom. Tí sa o svoje zdravie začnú zaujímať až vtedy, keď ich zaskočí prvý infarkt alebo mozgová príhoda,“ konštatovala Bendová.

Svoje zdravie si môžu pacienti bezplatne overiť aj v jednej z 37 pobočiek poradní zdravia. Tie fungujú pri každom regionálnom úrade verejného zdravotníctva od roku 1993. „V poradniach sa majú odborníci viac času venovať sa pacientovi ako bežne u lekára,“ pripomína Ján Mikas, hlavný hygienik. Odborníci návštevníkom urobia základné vyšetrenia a na základe výsledkov odporučia, ako si zlepšiť zdravotný stav. „Kontrolné návštevy, vrátane individuálneho poradenstva, sú bezplatné,“ podčiarkol Mikas.

Všeobecný lekár pre dospelých Peter Makara zdôrazňuje, že preventívne prehliadky majú význam najmä v mladšom veku. „Skoro môžeme zistiť hypertenziu, vysoký cholesterol, zvýšený cukor a pacienta, ešte kým je zdravý, navigovať, že má začať cvičiť, chudnúť, že je tam už zdvihnutý prst. Vtedy pacientovi poviem, že ak sa o seba nezačne starať, o desať rokov príde infarkt,“ priblížil Makara. Osveta a adresnosť sa podľa neho ukázali ako najefektívnejšie prostriedky na zvýšenie záujmu o preventívne prehliadky. „Ešte pred pár rokmi chodilo na preventívky 15 až 20 percent dospelých, takmer 40 percent je značný úspech,“ skonštatoval lekár. Spomenul, že lekárom pred troma rokmi pomohli najmä zdravotné poisťovne, ktoré začali pacientom posielať SMS správy s pripomenutím preventívnej prehliadky. „Niekedy im správy dokonca chodia skôr, ako si myslím, že môžem preventívku u pacienta vykázať,“ smeje sa Makara. Iniciatívu ministerstva zamerať sa najmä na informovanosť víta a verí, že bude účinná.

Podľa údajov Všeobecnej zdravotnej poisťovne preventívnu prehliadku u pediatra v minulom roku absolvovalo viac ako 50 percent detí, gynekológa vyhľadalo necelých 37 percent žien a prevenciu u zubára nezanedbalo 54 percent pacientov. Najčastejšie navštevujú preventívne prehliadky u všeobecných lekárov muži a ženy vo veku 66 rokov.

