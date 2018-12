Lekár rozhodne, či vypýta od poistenca VšZP peniaze

Neúspešné vyjednávania časti lekárov so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou dostalo niektorých pacientov do neistoty.

Nevedia, či budú v ambulancii vyťahovať peňaženky a „platiť na ruku“. Lekári, ktorí sú členmi Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP), sú totiž od decembra bez kontraktov s poisťovňou. VšZP však dala verejný prísľub. Z neho vyplýva, že pokiaľ sa situácia nevyjasní, uhradí lekárom všetky výkony, aby od jej poistencov nemuseli pýtať peniaze. Vedenie zväzu však nevie garantovať, ako sa jeho členovia zachovajú.

Každému poistencovi preplatíme zdravotnú starostlivosť s liekmi a s výkonmi. Nie je žiaden dôvod na to, aby pacient v ambulancii platil za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková

Organizácia, ktorá zastupuje asi dvetisíc lekárov v rokovaniach so zdravotnými poisťovňami, minulý týždeň informovala, že bez zmluvy je asi 500 všeobecných lekárov, 600 pediatrov, 700 špecialistov a 100 gynekológov. VšZP má iné čísla, podľa nej je v ZAP združených 1 764 poskyto­vateľov. K včerajšiemu dňu dodatky k zmluvám mala podpísať takmer polovica z nich.

Podľa výkonnej riaditeľky ZAP-u Zuzany Dolinkovej nikto nevie zaručiť, dokedy bude prísľub VšZP platiť. Pripomína, že ambulancie a poisťovňa nie sú v zmluvnom vzťahu, a preto nie je vylúčené, že niektorí budú ošetrovať poistencov štátnej zdravotnej poisťovne za priamu platbu. „Je na zvážení každého jednotlivého lekára, či ako nezmluvný poskytovateľ vo vzťahu k VšZP bude poskytovať zdravotnú starostlivosť za úhradu, alebo sa bude riadiť verejným prísľubom VšZP zo dňa 29. novembra,“ uviedla Dolinková.

ZAP zopakoval, že je pripravený rokovať s vedením poisťovne a čaká na pozvánku. Zároveň sa obrátil na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, keďže má pochybnosti, či VšZP vo všetkých krajoch naplnila verejnú minimálnu sieť pri špecialistoch, čiže či má zmluvne podchytený aspoň najnižší počet špecializovaných ambulancií, ktoré jej určuje legislatíva. Generálna riaditeľka Všeobecnej zdravotnej poisťovne Ľubica Hlinková tvrdí, že nie je dôvod na to, aby ich poistenci v ambulanciách platili. Spresnila, že verejný prísľub platí do 31. decembra tohto roka. „Každému poistencovi preplatíme zdravotnú starostlivosť s liekmi a s výkonmi. Nie je žiaden dôvod na to, aby pacient v ambulancii platil za poskytnutú zdravotnú starostlivosť,“ informovala.

Ak by sa pacient dostal do situácie, že mu lekár účet vystaví, má podľa Hlinkovej navštíviť ktorúkoľvek pobočku VšZP, ktorá mu do 30 dní finančné náklady uhradí. Poisťovňa nebude posielať ZAP-u pozvánku. Do konca roka dáva lekárom čas, aby zmluvy podpísali.

Rokovania oboch strán stroskotali na peniazoch, vyjednávači zo zväzu chceli viac, ako bola ponuka poisťovne. Tá sa však nemení. Podpredseda predstavenstva VšZP Milan Horváth zdôraznil, že nevedia ponúknuť zástupcom lekárov združených v ZAP iné podmienky, aké ponúkli zvyšku ambulantného sektora. Celkový počet ambulantných lekárov sa odhaduje na 8-tisíc.

Denník Pravda sa opýtal úradu pre dohľad, či sleduje vývoj v tomto prípade. Jeho hovorkyňa Erika Kováčiková odpovedala, že úrad nemá zákonnú možnosť vstupovať do rokovaní pred uzatváraním zmlúv. „Po uzatvorení zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti má úrad právomoc preverovať, či sú zmluvy v súlade so zákonom,“ dodala Kováčiková. Ak na základe podnetu lekárskeho zväzu zistí, že poisťovňa nemá naplnenú sieť, môže jej uložiť pokutu v rozmedzí od 3 319 do 165 969 eur.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smer) uistila, že sa situáciou dlhodobo zaoberá. „Zasiahla som, ako som mala, rokovala som s VšZP a poprosila som ju, aby konflikt urovnala,“ tvrdí Kalavská. Pripomenula, že poisťovňa dala verejný prísľub, že napriek chýbajúcim podpisom na dodatkoch bude pacientom v plnom rozsahu hradiť vyšetrenia, lieky aj diagnostiku. „VšZP som opakovane vyzvala, aby sa s ambulantnými poskytovateľmi stretla a vyjasnili si nezrovnalosti,“ doplnila Kalavská. Problém považuje za uzavretý a akékoľvek vymáhanie poplatkov lekármi označila za nelegitímne a nezodpovedné.