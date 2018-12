Parlament schválil novú reguláciu hazardu

Zároveň sa zvyšuje ochrana hráčov hazardných hier a menia sa pravidlá na prevádzkovanie hazardných hier na internete. Za návrh zákona zahlasovali aj niektorí opoziční poslanci a parlamentom tak prešiel s podporou 86 hlasov. Návrh musí ešte podpísať prezident.

Medzi základné zmeny, ktoré nový zákon o hazarde prináša, pritom patrí najmä umožnenie súkromným domácim spoločnostiam, ako aj firmám z Európskej únie uchádzať sa o licencie na hazardné hry na internete. Podľa aktuálnej legislatívy má totiž na prevádzkovanie týchto hier monopol národná lotériová spoločnosť Tipos. Novinkou má byť aj nový Úrad pre reguláciu hazardných hier, ktorý má mať kontrolu hazardu na starosti.

Ochrana hráčov po novom

Nový zákon zavádza novinky aj v oblasti ochrany hráčov. Zvyšuje sa napríklad minimálny počet výherných prístrojov v prevádzke na 15 kusov a obmedzujú sa prevádzkové hodiny herní s tým, že v čase od 3:00 do 10:00 bude hranie zakázané. Rozširujú sa tiež kompetencie obcí, ktoré napríklad budú môcť počas určitého počtu dní v roku zakázať niektoré druhy hazardných hier. Obce tiež po novom rozhodnú o tom, či budú mať herne v blízkosti škôl alebo škôlok.

Z novej legislatívy by mal pritom ťažiť aj rozpočet. Za udelenie licencií a z následných poplatkov by malo podľa prepočtov rezortu financií v budúcom roku do verejných zdrojov pribudnúť vyše 64 mil. eur, v roku 2020 dodatočných takmer 25 mil. eur. Na druhej strane zriadenie nového úradu si vyžiada ročné náklady zhruba 6 mil. eur. Nový zákon má navrhovanú účinnosť od 1. marca budúceho roka.

Register vylúčených osôb

Zákon pritom v parlamente ešte prešiel rozsiahlymi úpravami. Len z rokovaní parlamentných výborov totiž vzišlo viac ako 100 pozmeňujúcich návrhov, ďalšie zmeny sa pokúšali do zákona presadiť poslanci cez pozmeňujúce návrhy predložené v parlamente. Išlo najmä o návrhy na ďalšie posilnenie ochrany hráčov pri hazardných hrách. Oproti pôvodnému návrhu sa tak napríklad rozšíril register vylúčených osôb z hrania hazardných hier o osoby, ktoré neplatia výživné. Ďalšie úpravy sa týkajú umiestnenia herní, ich počtu, ponuky hazardu cez audiotextové čísla a ďalších oblastí.

Spoluprácu pri tvorbe tohto zákona si pritom pochvaľovali tak poslanci v parlamente, ako aj predkladateľ, ktorým bol minister financií Peter Kažimír. Ten už pri predložení návrhu totiž avizoval, že je otvorený akýmkoľvek nápadom, ako reguláciu hazardu vylepšiť. Aj preto sa pri záverečnom hlasovaní dočkal aj hlasov časti opozície.