Deti v škôlkach budú mať obedy zadarmo od januára, školáci od septembra

Právnu normu predložila plénu skupina poslancov koaličného Smeru. Podľa pôvodného návrhu mali mať všetky deti obedy zadarmo od januára budúceho roku, poslanci však prijatím pozmeňujúceho návrhu jedného z predkladateľov zákona, poslanca Smeru Erika Tomáša, posunuli účinnosť v prípade obedov pre žiakov škôl na september budúceho roka.

Dôvodom takejto zmeny je podľa Tomáša snaha o plynulé zavedenie opatrenia do praxe, aby sa naň školy mohli pripraviť. Pri materských školách však predkladatelia návrhu neočakávajú problémy, keďže už v súčasnosti sa 94 % detí na materských školách stravuje.

Dotácia bude v sume 1,20 eura na každé dieťa za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo na vyučovaní v základnej škole a odobralo stravu. Celkovo by obedy zadarmo mali stáť štát 80 až 120 miliónov eur.

Cieľom tohto opatrenia je podľa predkladateľov efektívne a účelné vynakladanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu a tiež predchádzanie plytvaniu potravinami a zároveň aj zabezpečenie zodpovedného prístupu rodičov k výchove, výžive a vzdelávaniu svojich detí.

Na základe dohody so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) štát poskytne mestám a obciam v súvislosti so zavedením obedov zadarmo na školách navyše financie na technické a personálne zabezpečenie tohto opatrenia.

Okrem obedov štát vyčlení peniaze aj na vybavenie jedální

Podľa poslanca Tomáša tak ministerstvo financií vyčlení popri dotácii, ktorá sa na obedy zadarmo odhaduje vo výške 80 až 120 miliónov eur v závislosti od počtu detí, ktoré o obedy prejavia záujem, ešte aj financie na technické vybavenie jedální. Malo by ísť o dva milióny eur.

A zároveň ministerstvo práce zo svojej kapitoly vyčlení prostriedky na finančnú pomoc pre personálne kapacity. Malo by ísť o 1000 ľudí, ktorí budú ako pomocné sily pomáhať v jedálňach. Ministerstvo práce zabezpečí ich plat a plus ešte dá zriaďovateľom 60 eur na osobu na ďalšie výdavky, ktoré by s tým súviseli.

Súčasťou dohody pri tomto opatrení so ZMOS je podľa Tomáša aj to, že združenie zabezpečí jeho zavedenie do praxe. Zároveň ZMOS prisľúbil, že ak sa vyskytnú školy, kde bude výška dotácie na obed viac ako 1,20 eura, nebudú žiadať od rodičov doplatenie rozdielu. Pretože pri sume dotácie od štátu vo výške 1,20 eura sa podľa Tomáša vychádzalo z priemeru doplatku rodičov za obed.

Na sobotnom sneme budú schvaľovať prorodinné opatrenia

Na sobotnom sneme strany Smer budú jej predstavitelia schvaľovať opatrenia týkajúce sa rodiny, ktoré chcú predložiť na rokovanie v budúcom roku. Povedal to predseda strany Robert Fico na dnešnej tlačovej besede a dodal, že plánujú buď navrhnúť radikálne predĺženie materskej dovolenky, alebo zvýšenie rodičovského príspevku. „Materská dovolenka by sa mohla zapracovať do odpracovaných rokov pre výpočet dôchodku,“ uviedol Fico. Okrem iného chce Smer, aby rodičia dostali príspevok 100 eur na nákup pomôcok pre dieťa, ktoré nastupuje do prvého ročníka základnej školy.

V prípade, že žena prijme po sobáši manželovo priezvisko, alebo naopak, Smer navrhne, aby sa pri zmene dokladov neplatili žiadne poplatky.

Parlament dnes schválil novelu zákona o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, ktorá sa týka obedov zadarmo. Fico v tejto súvislosti povedal, že Smer bude pokračovať v sociálnej politike aj v budúcom roku.

Fico: Predčasné voľby sú len zbožným prianím opozície

Ak bude v Národnej rade SR schválený štátny rozpočet na rok 2019, koalícia bude mať všetky predpoklady na ďalšie fungovanie, pričom predčasné parlamentné voľby sú len zbožným prianím opozície. Na tlačovej konferencii to vyhlásil líder Smeru-SD Robert Fico.

„Som v politike od roku 1992 a každý deň počúvam, že sa to rozpadne, že ideme preč a my sme stále tu. Nevidím dôvod na nervozitu. My sme normálni politici, ktorí si vedia všetko zrátať. Vedia, o čo ide v tomto štáte, ako by to tu vyzeralo. Opozícii len odkazujem, aby vydržala do marca 2020,“ uviedol Fico.

On sám nevidí logiku, aby boli v roku 2019 predčasné voľby. „Kvôli čomu? Aby bola v tejto krajine zábava? To je vážna vec. Parlamentné voľby sú naplánované na rok 2020 a ja nevidím dôvod na úvahy o niečom inom, ako je marec 2020,“ dodal.