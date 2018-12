Premiér by mal odvolať ministra obrany Gajdoša, tvrdí OĽaNO

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti vyzýva vládnu koalíciu, aby prestala nakupovať vojenskú techniku chaotickým spôsobom, aby dodržiavala zákonný postup a najmä aby o nákupoch pravdivo informovala občanov Slovenska, ktorí ich platia. Premiér Peter Pellegrini (Smer) by mal odvolať ministra obrany Petra Gajdoša (SNS).

Vyhlásila to na dnešnej tlačovej besede predsedníčka poslaneckého klubu hnutia OĽaNO Veronika Remišová s tým, že Slovenská národná strana (SNS) realizuje na ministerstve obrany najväčšie nákupy zbraní v histórii samostatného Slovenska. „Náklady na nové stíhačky majú byť 1,6 miliardy eur, čo je viac, ako je ročný rozpočet ministerstva zdravotníctva. Ďalšie stovky miliónov eur plánuje ministerstvo minúť na nákup obrnených transportérov. Pri takýchto obrovských výdavkoch je dôležité, aby boli nákupy perfektne pripravené a pod verejnou kontrolou,“ povedala Remišová.

Podľa nej je neprijateľné, aby vládna koalícia robila obrovské nákupy zbraní v úplnom chaose a aby premiér v nedeľu odkazoval v televízii ministrovi obrany, že v piatok podpísané dokumenty k stíhačkám môže rovno skartovať. „Rovnako je neprijateľné a vyslovene neúctivé k občanom Slovenska, ktorí tieto nákupy zo svojich daní platia, keď im predstavitelia vládnej koalície klamú. Predseda NR SR a SNS Andrej Danko celé mesiace tvrdil, že našej armáde na rozdiel od ostatných armád vyspelých štátov vyhovuje asi jediný obrnený transportér na svete, pretože môže plávať a musíme preto kúpiť práve ten. Dnes sa ukazuje, že kupované transportéry alebo plávať nebudú, alebo budú nedostatočne chrániť našich vojakov, s čím nemôžeme súhlasiť,“ podotkla.

Tieňový minister obrany za hnutie OĽaNO Jaroslav Naď dnes uviedol, že pôvodne malo ministerstvo obrany v stredu 5. decembra predložiť na vládu dva materiály týkajúce sa obrneného vozidla 8×8 a materiálu, ktorý sa týka servisovania lietadiel MiG 29. Podľa neho je otázne, či sa tak stane po tom, ako rezort obrany podpísal technické zmluvy k lietadlám F-16. Tie zahŕňajú obstaranie 14 lietadiel F-16, leteckú muníciu, logistickú podporu a výcvik leteckého aj pozemného personálu.

Facka premiérovi?

Naď považuje nákup stíhačiek F-16 nominantmi SNS na ministerstve obrany poza chrbát vlády za facku premiérovi Petrovi Pellegrinimu a ďalší dôkaz svojvôle SNS. „Minister obrany Peter Gajdoš už raz oklamal celú vládu na čele s bývalým premiérom Ficom, keď vlani na vláde v stredu 17. mája predkladal dokument o tom, ako si ministerstvo do jesene 2017 vyberie jeden z piatich možných spôsobov obstarania vozidiel 8×8. Na druhý deň už podpisoval memorandum s Fínmi o spoločnom postupe,“ uviedol Naď. „Uvedomujeme si, že modernizovať obranu treba v období, keď to ekonomika umožňuje, ale nie netransparente, utajene, bez diskusie a predražene,“ dodal.

Ministerstvo obrany SR v piatok v zastúpení národného riaditeľa pre vyzbrojovanie Vladimíra Kavického podpísalo v súlade s uznesením vlády SR príslušné technické zmluvné dokumenty potrebné k začatiu procesu obmeny stíhacích lietadiel Vzdušných síl Ozbrojených síl SR. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková. Ide o tri samostatné dohody o ponuke a prijatí takzvaného Letter of Offer and Acceptance, ktoré sú potrebné pre pristúpenie k plneniu cez americký vládny program (FMS). Zahŕňajú obstaranie 14 lietadiel F-16, leteckú muníciu, logistickú podporu a výcvik leteckého aj pozemného personálu. Dodávka všetkých lietadiel bude do konca roku 2023.

Predseda vlády Peter Pellegrini zatiaľ považuje zmluvy na nákup stíhačiek F-16 za neplatné, "pretože v zmysle uznesenia vlády je potrebný aj predchádzajúci súhlas ministerstva financií a ten doposiaľ udelený nebol”. Agentúru SITA o tom informoval Tlačový a informačný odbor ÚV SR.

Vláda SR rozhodla o nákupe amerických lietadiel v júli tohto roka, pričom na ne vyčlenila takmer 1,6 miliardy eur.