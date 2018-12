VIDEO Fico: Aktivisti nemôžu riadiť tento štát

Tempo v štáte nemajú určovať aktivisti. Uviedol to v utorok predseda strany Smer Robert Fico s tým, že každý, kto poruší zákon, musí niesť zodpovednosť. Či bolo rozhodnutie súdu o väzbe primerané, komentovať nechcel.

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár už medzitým vydal príkaz na okamžité prepustenie aktivistov. (Viac čítajte v správe Aktivisti Greenpeace sú vo väzbe neprávom, Čižnár dal príkaz na ich prepustenie.)

„Možno použijem výraz, za ktorý budem kritizovaný, ale už sme všetci posr… z tých aktivistov, už s tým prestaňme. V tomto štáte musí fungovať zákon, a nie aktivisti budú určovať tempo,“ reagoval Fico na margo zatknutých aktivistov Greenpeace Slovensko.

Fico poukázal na situáciu v baniach, ktorá nastala po proteste aktivistov. „Pýtam sa, kto sa o tých baníkov stará? Pýtali ste sa, čo sa vlastne stalo, že to bola mimoriadna udalosť, že museli odstaviť prevádzku na niekoľko hodín? Bohvie, aké dopady to celé mohlo mať na túto baňu, keby to pokračovalo ďalej,“ vyhlásil s otázkou, či môžu aktivisti porušovať zákon.

Rozhodnutie súdu hodnotiť nechcel. „Každý, kto poruší zákon, musí mať rovnakú mieru zodpovednosti. Už prestaňme s tým, že aktivisti budú riadiť tento štát. Tento štát musí riadiť zákon,“ uzavrel Fico.

Okresný súd v Prievidzi v nedeľu (2. 12.) rozhodol o väzobnom stíhaní 12 aktivistov Greenpeace Slovensko v súvislosti s protestom na ťažnej veži v areáli bane v Novákoch z 28. novembra. Aktivisti čelia obvineniu z prečinu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia formou spolupáchateľstva. Dôvodom takzvanej preventívnej väzby bola podľa sudcu obava, že budú pokračovať v páchaní trestnej činnosti.

Rozhodnutie súdu odsúdili opozícia, ale aj premiér Peter Pellegrini (Smer). Generálny prokurátor Jaromír Čižnár v utorok po preštudovaní spisu uviedol, že aktivisti sú vo väzbe neprávom a vydal príkaz na ich okamžité prepustenie.