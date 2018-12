Študentská podnikateľská cena 2018: Správna distribúcia liekov ušetrí milióny

Na slávnostnom vyhodnotení projektu v utorok ocenili päť mladých podnikateľov a vybrali víťaza, ktorý bude Slovensko reprezentovať na medzinárodnej súťaži v Macau. Mediálnym partnerom podujatia bol denník Pravda.

Finalistov súťaže vyberala odborná komisia. „Tieto malé firmy môžu preraziť práve inovatívnosťou a kreativitou,“ povedal o nich výkonný predseda JCI Marián Meško. Absolútnym víťazom súťaže sa stal Martin Hrabovec z Ekonomickej univerzity vo Viedni, ktorého firma prišla s aplikáciou PillsPro. Jej cieľom je zaistiť v lekárňach dostupnosť liekov, čo by pomohlo i pacientom.

Zabránenie stratám pri expirácii liekov

„Je napríklad lekáreň A vo Veľkom Krtíši, ktorá má prebytok celaskonu tesne pred exspiráciou, a lekáreň B v Bratislave, ktorá ho má, naopak, nedostatok, a ľudia ten vitamín potrebujú. My pošleme výkaz lekárni vo Veľkom Krtíši, že má prebytok a koľko z toho lieku má poslať do Bratislavy tak, aby bol všade dostatok a všade sa spotreboval. To je princíp systému,“ vysvetlil pre Pravdu Hrabovec.

Absolútnym víťazom súťaže sa stal Martin Hrabovec. Okrem množstva iných ocenení získal aj certifikát na ročné predplatné denníka Pravda a prístup do webového archívu, ktorý mu odovzdal zástupca šéfredaktorky Jakub Prokeš. Autor: Radovan Krčmárik, Pravda

Aplikácia má zabrániť zbytočným stratám, ktoré vznikajú, keď liečivám vyprší dátum spotreby. Jedna lekáreň takto mesačne príde aj o stovky eur. Ďalší problém predstavuje tzv. mŕtvy sklad. „To sú lieky, ktoré sa nehýbu aspoň šesť mesiacov, čo sú tiež veľmi veľké objemy, ktoré lekárne jednoducho majú na sklade a nevedia, čo s nimi. Preto sa zaoberáme aj tým, ako tieto "mŕtve sklady“ oživiť," priblížil mladý podnikateľ.

Ako dodal, lekárne už o aplikáciu prejavili záujem. „Okrem toho, že zlepšujeme dostupnosť liekov, šetríme im peniaze. Dúfame, že spoluprácu, ktorú sme s nimi začali, dotiahneme do úspešného konca,“ zaželal si Hrabovec.

Opatrovateľská služba aj 3D grafika

Zaujímavé nápady predstavili aj ďalší finalisti. Pavol Kaleja zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach sa venuje 3D grafike a vďaka virtuálnej realite pomáha developerom predávať nehnuteľnosti, skôr ako ich postavia.

Patrik Konrády, fyzioterapeut zo Strednej zdravotníckej školy v Košiciach, s kolegami skúša metódy, ktoré by mohli na diaľku zlepšiť zdravotný stav populácie. Pacienta dokážu vyšetriť v pohodlí domova. Ich rozoznávací systém podľa fotografií vyhodnotí zakrivenie tela, a ak objaví nejaké ťažkosti, odporučí vhodného odborníka – či už maséra, fyzioterapeuta, alebo lekára.

Ďalší ocenený Tomáš Szabo z Ústavu manažmentu STU v Bratislave sa zameral na seniorov. Jeho firma vyvinula on-line aplikáciu, prostredníctvom ktorej si starší človek alebo jeho rodina môže zabezpečiť opatrovateľskú službu. Systém je založený na princípe zdieľanej ekonomiky. Ľudia, ktorí hľadajú opatrovanie, sa tu budú môcť zaregistrovať a podľa odporúčaní a hodnotení si z databázy vybrať kvalifikovaných opatrovateľov. „Chcem vytvoriť niečo, čo tu po mne zostane a pomôže to ľuďom,“ prezradil Szabo.

Ján Široký z Ekonomickej univerzity v Košiciach zase pripravil aplikáciu, vďaka ktorej môže mať hocikto poruke aktuálne ponuky všetkých slovenských bánk, k tomu aj šikovné kalkulačky (úverovú, sporiacu a dôchodkovú), slovník pojmov či digitálneho finančného asistenta s umelou inteligenciou. Študentom, ktorí majú dobrú podnikateľskú myšlienku, odporučil, aby sa nebáli. „Choďte do toho,“ odkázal im na záver.