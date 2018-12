Saková: Nový policajný šéf by mohol byť v lete budúceho roka

Do leta budúceho roka by mohol byť zvolený nový policajný prezident. Po schválení novely zákona o Policajnom zbore SR to v utorok uviedla ministerka vnútra Denisa Saková (Smer).

Zákon bude platiť od 1. februára, nová voľba sa dá podľa ministerky očakávať v lete. „Bude to mať určité časové následnosti, ale, ako som avizovala, ja dúfam, že do leta budúceho roka skutočne nový prezident, ktorý bude zvolený novou formou, bude aj nominovaný do svojej pozície,“ priblížila.

To, či sa bude aktuálny policajný prezident Milan Lučanský opätovne uchádzať o túto funkciu, je podľa Sakovej jeho osobné rozhodnutie. „Je v zbore 28 rokov a myslím si, že veľakrát takíto ľudia pri takom počte výsluhových rokov zvažujú, či sú ochotní a či sú na to vhodní, čo sa týka fyzických a psychických síl, zvládnuť takúto funkciu,“ doplnila.

V pléne napokon neprešla zmena, aby na odvolanie policajného prezidenta stačila nadpolovičná väčšina hlasov členov parlamentného brannobezpečnos­tného výboru tak, ako je to v procese výberu policajného šéfa. Podľa Sakovej nadpolovičná väčšina členov nie je vhodná. „Od začiatku sme vraveli, že pokiaľ je voľba nového policajného prezidenta dvojkolová, to znamená, je tam dvojkolový filter na to, aby kandidáti mohli prezentovať svoje zručnosti a danosti, myslíme si, že jednoduchá nadpolovičná väčšina pri ich odvolávaní nie je vhodná a malo by sa dodržať prísnejšie kritérium, a preto tá trojpätinová väčšina bola už v prvom návrhu zákona,“ uzavrela ministerka.

Poslanci parlamentu v utorok schválili novelu zákona, podľa ktorej sa bude policajný prezident vyberať podľa nových pravidiel. Vymenúvať ho bude aj naďalej minister vnútra, avšak až na základe výberového konania a len s odporúčaním parlamentného brannobezpečnos­tného výboru, ktoré musí odobriť nadpolovičná väčšina jeho členov. Menovaný bude na štyri roky s možnosťou opätovného vymenovania. Podľa novely ho môže minister odvolať pre závažné dôvody, ktoré však bude musieť odobriť aspoň trojpätinová väčšina členov brannobezpečnos­tného parlamentného výboru. Novela zákona zároveň počíta s vytvorením Úradu inšpekčnej služby.