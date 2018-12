SaS: Kiska rieši demisiu Lajčáka protiústavne

Podľa liberálov je Lajčák „zrelý človek a skúsený diplomat“. „Svojou demisiou jednoznačne prejavil vôľu odísť z postu ministra zahraničných vecí. Podľa slovenskej ústavy štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Ústava SR a ani žiadny iný zákon nikde nehovoria o možnosti spätného vzatia už raz podanej demisie a akceptácie tohto kroku zo strany prezidenta,“ uvádza sa v stanovisku SaS.

Funkcia prezidenta a ministra má podľa liberálov „charakter štátneho orgánu, takže na členov vlády a prezidenta sa nevzťahuje iné ústavné pravidlo, ktoré hovorí, že každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané“.

Lajčák rozhodnutie podať demisiu oznámil vo štvrtok v nadväznosti na prijatie parlamentného uznesenia z dielne SNS a Smeru-SD, podľa ktorého má vláda odmietnuť Globálny pakt OSN o migrácii a vykonať príslušné opatrenia spojené so stiahnutím SR z procesu prijímania dokumentu na stretnutí vlád a vysokých predstaviteľov v Maroku.

Šéf slovenskej diplomacie presadzoval účasť Slovenska na rokovaní v Marrákeši, tvrdil, že Slovensko tam má povedať svoj postoj k paktu. SNS je tvrdo proti, premiér Peter Pellegrini vyhlásil, že Slovensko pakt odmieta a do Marrákeša nikto nepôjde.

Pellegrini zároveň uviedol, že s Lajčákovou demisiou nesúhlasí, snažil sa ministra presvedčiť, aby zmenil názor. Po rokovaniach s ním požiadal prezidenta Kisku, aby Lajčákovu demisiu neprijal. Prezident zatiaľ nepovie svoje rozhodnutie v oblasti demisie Lajčáka. Počká na stredajšie rozhodnutie vlády v otázke účasti Slovenska na konferencii v Marrákeši. Prezident si myslí, že Slovensko by do Marrákeša malo ísť. Lajčákov odchod by Kisku mrzel, Slovensko by o takého diplomata podľa neho nemalo prísť.