Rokovaniu vlády bude dominovať Lajčákova demisia

Podanie demisie oznámil minulý týždeň vo štvrtok večer, k prezidentovi sa na stôl dostala v piatok. Premiér však vyzval prezidenta, aby ju neprijal, hoci ústava prezidentovi explicitne takúto možnosť nedáva. Šéf slovenskej diplomacie demisiu podal, pretože koalícia odmieta poslať zástupcu Slovenka do Marakéša, kde sa bude diskutovať o migračnom kompakte z dielne OSN, s ktorým koalícia nesúhlasí. Lajčák je jeho spoluautorom.

Prezident sa k Lajčákovej demisii vyjadril včera

V súvislosti s nákupmi na ministerstve obrany sa chce Pellegrini najprv s Gajdošom porozprávať o podpise zmlúv na americké stíhačky F-16 za 1,6 miliardy eur. Ministerstvo v piatok informovalo, že v zastúpení národného riaditeľa pre vyzbrojovanie Vladimíra Kavického podpísalo technické zmluvy potrebné k začatiu procesu obmeny stíhačiek, a to tri samostatné dohody o ponuke a prijatí takzvaného Letter of Offer and Acceptance, ktoré sú potrebné pre pristúpenie k plneniu cez americký vládny program (FMS). Zahŕňajú obstaranie 14 lietadiel F-16, leteckú muníciu, logistickú podporu a výcvik leteckého aj pozemného personálu. Dodávka všetkých lietadiel bude do konca roku 2023. Na túto informáciu ostro zareagoval predseda vlády, ktorý ministerstvu oznámil, že tieto zmluvy môžu rovno skartovať. Nákup stíhačiek považuje za neplatný, keďže v zmysle uznesenia vlády je potrebný aj predchádzajúci súhlas ministerstva financií a ten doposiaľ udelený nebol.

Očakáva sa, že by vláda mohla rokovať aj o ďalšom postupe pri transportéroch typu 8×8 s označením Vydra, na ktoré má ísť do 417 miliónov eur. Za túto čiastku rezort obrany plánuje obstarať 81 kusov vozidiel, logistickú podporu, muníciu, či výcvik posádok. Na transportéroch spolupracovala slovenská strana s fínskou zbrojovkou Patria. Projekt ostro kritizuje opozícia, ktorá navyše žiada zastavenie celého projektu pre neprehľadnosť a utajovanie kľúčových dokumentov zo strany Ministerstva obrany SR.

Ministri majú okrem toho v pláne aj odobrenie návrhu Súdnej rady SR, podľa ktorého sa kandidátom na post dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie stane Michal Kučera. Ide o štvrtý pokus obsadiť tento post, kandidátov Máriu Patakyovú, Radoslava Procházku, Ivana Rumanu už v Luxemburgu odmietli.