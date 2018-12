Sporné nákupy vojenskej techniky témou rokovania vlády

Pred rokovaním vlády zasadala Bezpečnostná rada, na ktorej sa zúčastnil aj národný riaditeľ pre vyzbrojovanie Vladimír Kavický. Práve on podpisoval technické zmluvné dokumenty k začatiu procesu obmeny stíhačiek. Ani on podpis zmlúv nekomentoval.

Ide o tri samostatné dohody o ponuke a prijatí takzvaného Letter of Offer and Acceptance, ktoré sú potrebné pre pristúpenie k plneniu cez americký vládny program (FMS). Zahŕňajú obstaranie 14 lietadiel F-16, leteckú muníciu, logistickú podporu a výcvik leteckého aj pozemného personálu. Dodávka všetkých lietadiel bude do konca roku 2023.

Na túto informáciu ostro zareagoval predseda vlády, ktorý ministerstvu oznámil, že tieto zmluvy môžu rovno skartovať. Nákup stíhačiek považuje za neplatný, keďže v zmysle uznesenia vlády je potrebný aj predchádzajúci súhlas ministerstva financií a ten doposiaľ udelený nebol.

Vláda schválila prítomnosť zahraničných vojsk na území SR

Vláda SR na rokovaní odobrila prítomnosť zahraničných vojakov na území Slovenskej republiky v súvislosti s vojenskými cvičeniami, ktoré sú naplánované na prvý polrok budúceho roka. Kabinet rovnako vydal súhlas s vyslaním slovenských profesionálnych vojakov na zahraničné vojenské cvičenia. Jedno z najväčších cvičení v prvom polroku budúceho roka na našom území bude cvičenie s názvom Slovenský štít 2019 s účasťou niekoľkých stoviek vojakov. Na cvičení sa zúčastnia aj českí, maďarskí a poľskí vojaci.

Nákup transportérov

Vláda mala rokovať aj o ďalšom postupe pri transportéroch typu 8×8 s označením Vydra, na ktoré má ísť do 417 miliónov eur. Za túto sumu rezort obrany plánuje obstarať 81 kusov vozidiel, logistickú podporu, muníciu, či výcvik posádok. Na transportéroch spolupracovala slovenská strana s fínskou zbrojovkou Patria. Projekt ostro kritizuje opozícia, ktorá navyše žiada zastavenie celého projektu pre neprehľadnosť a utajovanie kľúčových dokumentov zo strany Ministerstva obrany SR.