Pán Zemplína opätovne žiada o obnovu konania

Odsúdený podnikateľ v žiadosti o nové konanie argumentoval, že súd v pôvodnom konaní nezohľadnil jeho zdravotný stav, ktorý sa mu výrazne zhoršil po vzatí do väzby a následnom vzatí do výkonu trestu. Taktiež tvrdil, že súd v pôvodnom konaní nesprávne zhodnotil jeho majetkové pomery a uložil mu príliš vysoký finančný trest. Predseda senátu však skonštatoval, že niektoré informácie, ktoré súdu poskytol odsúdený o svojom zdravotnom stave, boli vyslovene nepravdivé. Pokiaľ ide o jeho majetok, súd podľa verdiktu postupoval správne.

Najvyšší súd SR vo februári 2014 na verejnom zasadnutí potvrdil podnikateľovi Mikulášovi Varehovi trest odňatia slobody na 11 rokov, ktorý mu uložil Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici. Najvyšší súd Varehovi potvrdil aj peňažný trest 100-tisíc eur. „Pán Zemplína“ bol konateľom a spoločníkom v takmer 80 firmách, ktoré vytvoril, aby mohli vzájomne obchodovať. Trestná činnosť sa diala v rokoch 2008 až 2011 najmä v okrese Trebišov. Pri obchodoch s euroočkami a lykožrútmi išlo o spoločnosti Shen Tian, TVX SK, BRSC, Global-Mix, Venikom, Baravin a iné. Podľa súdu Mikuláš Vareha vytvoril v rámci svojich firiem „daňový raj“, keďže ich zaťažoval DPH vo výške 16, maximálne 17 percent. Podľa výsledkov vyšetrovania sa Vareha dopustil 24 čiastkových skutkov krátenia alebo neodvedenia dane, v dôsledku čoho štátu spôsobil škodu viac ako 57 miliónov eur. Keďže Vareha v stanovenej lehote nezaplatil peňažný trest, ŠTS v roku 2015 rozhodol o premene trestu, takže odsúdenému pribudlo ďalších 12 mesiacov vo väzení. Vareha sa už koncom roku 2017 pokúšal o prerušenie výkonu trestu zo zdravotných dôvodov. Okresný a následne aj Krajský súd v Prešove však jeho žiadosť zamietli.

Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania „ak vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa“.