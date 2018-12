Milosť udelená Kočnerovi v kauze Technopol sa rušiť nebude

Za zrušenie milosti hlasovali poslanci SaS, OĽaNO, Sme rodina a ĽSNS. Kladne hlasoval aj Eduard Adamčík z Mosta-Híd a viacerí nezaradení.

Pred vyše rokom NR SR zrušila Mečiarove amnestie, lebo odporovali princípom demokratického a právneho štátu. Člen Ústavnoprávneho výboru NR SR Alojz Baránik (SaS) vysvetlil, že milosť udelená Kočnerovi bola oveľa menej odôvodnená, ako milosť Kováčovi ml. (Kováč ml. nečelil podozreniam z podvodu sám, ale spolu s Kočnerom, pozn.redakcie) „Usilujeme sa teda o nápravu tejto absolútnej nerovnováhy, ku ktorej došlo v čase zrušenia Mečiarových amnestií a milosti Kováčovi ml. Som presvedčený, že týmto dosiahneme rovnováhu,“ dodal.

Peter Kresák (Most-Híd) však upozornil, že v prípade rušenia milosti Kováčovi ml. išlo o priameho príbuzného hlavy štátu, preto možno hovoriť o zneužití právomocí verejného činiteľa, respektíve o podozrení z takéto zneužitia. „V prípade milosti danej iným osobám takýto dôvod nevidím. Myslím si, že nie je možné, ani právne správne púšťať sa do rušenia milostí, kde nie je preukázané podozrenie, že by došlo k zneužitiu právomocí verejného činiteľa. Nie som náchylný v tomto momente niečo také podporiť, bez ohľadu na to, koho sa to týka. Tých milostí v danej kauze bolo udelených viac,“ argumentoval.

Líder koaličného Mosta-Híd Béla Bugár vlani na otázku, prečo nebola zrušená milosť aj Kočnerovi, odvetil, že to bol kompromis vo vládnej koalícii. „Ak chcete v koalícii výsledok, musíte dosiahnuť kompromis. Inak nemáte nič,“ povedal.