Gál je podľa Remišovej v konflikte záujmov, má vyvodiť zodpovednosť

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) je v obrovskom konflikte záujmov nielen so záujmami Slovenska, ale aj v konflikte so svojou funkciou. Vyhlásila to v stredu predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová s tým, že minister aj vládna koalícia blokuje zákony na potláčanie korupcie.

Reagovala na medializované informácie o advokátskej práci Gála. „Ako vládny poslanec, predseda poslaneckého klubu a minister spravodlivosti obhajoval ľudí podozrivých z obrovských daňových podvodov,“ uviedla s tým, že tieto informácie sa verejnosť dozvedela najmä vďaka zverejneným súdnym rozhodnutiam. Remišová dodala, že práve takéto súdne rozhodnutia chce minister paušálne utajovať.

„Vyzývame pána ministra Gála, aby prijal osobné rozhodnutie a vyvodil zodpovednosť. Pán minister sa síce bráni, že veď iba robí prácu advokáta, ale je to v podstate to isté, ako by v sporoch so štátom pomáhal Bašternákovi alebo Kočnerovi. Minister Gál je v obrovskom konflikte záujmov nielen so záujmami Slovenska, ale aj v konflikte so svojou funkciou ministra spravodlivosti,“ vyhlásila Remišová.

Minister spravodlivosti aj vládna koalícia podľa nej blokuje zákony na potláčanie korupcie. Skupina poslancov za OĽaNO preto predložila novelu infozákona, podľa ktorého by napríklad bolo povinné zverejňovať právoplatné uznesenia spolu s odôvodnením o odmietnutí trestného oznámenia v prípade trestných činov korupcie.

Ďalším z cieľov návrhu zákona je aj povinné zverejňovanie viacerých informácií samosprávou či zverejňovanie najmä životopisných údajov o osobách, ktoré sa uchádzajú o verejnú funkciu, ako aj o úspešných kandidátoch po ich nástupe do takejto funkcie.