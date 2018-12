VIDEO: V Podbrezovej robili nábor aj medzi dlhodobo nezamestnanými

Všetci absolvovali konkurz na profesie ako lisovač redukcií, delič, odhraňovač či sústružník oblúkov. „Mali sme prvé stretnutie s uchádzačmi, ktorých oslovoval brezniansky úrad práce. Pozvánky poslali 260 ľuďom, ďalší prišli na základe našej komunikácie s Rómami v okolitých obciach. Dokopy tu bolo asi tristo ľudí,“ hovorí personálna riaditeľka železiarní Mária Niklová.

Vysvetlila, že ide o projekt s názvom Šanca pre všetkých, cez ktorý chcú prijať 50 nových zamestnancov. „Uvidíme, koľkí prejdú sitom výberových konaní a lekárskych prehliadok. Tí, čo uspejú, môžu začať na rôznych prevádzkach už v januári,“ povedala Niklová s tým, že určite vedia ponúknuť miesto aj ďalším minimálne sedemdesiatim záujemcom.

Najskôr skúšobná doba

Pracovný pomer uzavrú s vybratými uchádzačmi na pol roka s trojmesačnou skúšobnou dobou. Ak sa osvedčia, zmluvu môžu dostať aj na neurčito. Na začiatok železiarne ponúkajú 600 eur v čistom. „Mnohí Rómovia mali doteraz pocit, že nemajú možnosť dostať prácu. My ich vnímame ako všetkých ostatných uchádzačov. Chceme, aby vedeli, že sú medzi nami vítaní,“ uviedla Niklová so slovami, že projekt je podporovaný vládou.

„Je pripravovaný a šitý na mieru spolu s ústredím ministerstva práce. Prvé tri mesiace budú novoprijatí ľudia platení z našich prostriedkov. Po skúšobnej dobe sa im budú venovať inštruktori a stanú sa súčasťou projektu. Ten trvá dvanásť mesiacov. V rámci neho im polovicu mzdy bude hradiť ministerstvo,“ dodala.

K dispozícii 70 voľných miest

Momentálne majú železiarne 3 200 zamestnancov, voľných miest je 70. „Veľa ľudí odchádza do dôchodku, prípadne za inými možnosťami. Stále teda potrebujeme dopĺňať nových,“ hovorí výrobný riaditeľ Miloš Dekrét. Pripomína, že trh práce je na Slovensku, aj na Horehroní, obmedzený. Preto sa rozhodli, že robotu nedajú cudzincom, ale spoluobčanom, ktorých je bez práce tiež veľa.

„Teší nás, že ľudia prišli a prejavili záujem. Ak budú mať vytrvalosť a chuť do roboty, garantujeme im trvalé zamestnanie,“ tvrdí riaditeľ. Podľa neho ide v prvom rade o veľkú šancu pre dlhodobo nezamestnaných, ktorí nemajú zručnosti alebo pevnú vôľu pravidelne chodiť do práce. „Budeme k nim pristupovať individuálne a s trpezlivosťou,“ podotýka.

Výrobný riaditeľ si všimol, že mnohí záujemcovia o zamestnanie prišli aj z rôznych zahraničných brigád, pričom nie sú evidovaní na úrade práce. „Šikovnejších budeme zaraďovať na náročnejšie profesie, čiže ak majú pracovné návyky, je šanca aj na odbornejšie miesto,“ povedal.

V húfe záujemcov sme oslovili Romana Pokoša (39) zo Šumiaca. „Pravdaže by som chcel prácu, je to lepšie, ako byť bez nej,“ odvetil. „Z úradu práce mi prišlo predvolanie, že sa sem mám dostaviť na pohovor,“ vysvetlil to, ako sa dozvedel o voľných miestach. „Premietali nám tu film o tom, ako to v železiarňach vyzerá a čo sa tam robí. Tí, o ktorých prejavili záujem, majú teraz absolvovať zdravotnú prehliadku. Potom dajú vedieť, či ich zobrali,“ uzavrel s nádejou, že jedným z prijatých bude aj on.