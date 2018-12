SaS vyzvala opozíciu, aby nehlasovala za zastropovanie dôchodkového veku

Zastropovanie dôchodkového veku v Ústave SR bude podľa liberálov veľmi drahé a nebezpečné. Poslanci SaS Jana Kiššová a Eugen Jurzyca preto vo štvrtok na tlačovej konferencii vyzvali ďalšie opozičné strany, aby za ústavné zastropovanie veku odchodu do dôchodku nehlasovali.

„Táto zmena spôsobí výpadok vo verejných financiách 1,6 miliardy eur na budúci rok a potom každý ďalší rok až donekonečna,“ avizoval Jurzyca s tým, že by to malo ovplyvniť už budúcoročný rozpočet, „ak by ho mali v rukách zodpovední politici“. Pre túto zmenu je totiž podľa neho potrebné začať robiť šetriace opatrenia.

Mala sa tiež vypracovať analýza vplyvov, keďže ide o veľké opatrenie, ktoré podľa Jurzycu spraví dieru vo verejných financiách. „Toto zastropovanie veku odchodu do dôchodku bude mimoriadne drahé, a preto bude mimoriadne nebezpečné,“ upozornila Kiššová s tým, že sumu 1,6 miliardy ročne bude potrebné niekde vziať a môže to byť práve v zdravotníctve, školstve alebo v sociálnych službách. Podľa nej teda vôbec nejde o pomoc seniorom. „Čo je sociálne na tom poslať dôchodcov do dôchodku skôr s tým, že budú mať až o 30 % postupne nižšie dôchodky?“ pýtal sa Jurzyca.

Kiššová zároveň vyzvala všetkých, najmä opozičných poslancov, aby za tento návrh nehlasovali. Podľa jej slov s nimi absolvovali nejaké diskusie. „Verím tomu, že tie argumenty padli na úrodnú pôdu,“ skonštatovala.

O zastropovaní dôchodkového veku v Ústave SR na 64 rokov by mal parlament rozhodovať vo štvrtok. Navrhuje ho koaličný Smer, pričom potrebuje aj hlasy opozície.