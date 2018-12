Národniarom prekáža Kiskove zvažovanie Lajčákovej demisie, ale aj koza v paláci

„Ak to pán minister Lajčák so svojou rezignáciou nemyslel vážne, prečo podával demisiu? Ak pán prezident naozaj hľadá optimálnu odpoveď na regulárne doručenú demisiu ministra, prečo sa hneď nepýta premiéra aj na mená potenciálnych vhodných nástupcov? A ak pán predseda vlády vie, že Slovensko preberá predsedníctvo OBSE, prečo ponecháva prezidentovi čas až niekoľkých týždňov na to, aby držal rezort zahraničia v neistote o možnej akceptácii riadne podanej demisie rezignujúceho ministra?“ pýta sa Paška.

Strane tiež prekáža, že Kiska v rámci charitatívnej kampane mimovládnej organizácie pustil do Prezidentského paláca kozu. „Prezident Kiska v oficiálnych reprezentačných, ceremoniálnych priestoroch hlavy štátu víta a prijíma kozu, obyčajnú kozu, takmer identickým spôsobom ako úspešných olympionikov, profesorov, cirkevných hodnostárov, vysokých štátnych funkcionárov, členov vlády či najvyšších predstaviteľov iných štátov,“ opisuje Paška, podľa ktorého ide o nepríjemné divadlo až cirkus.

Prezident ani v stredu (5. 12.) nerozhodol, či prijme alebo odmietne Lajčákovu demisiu, ktorú minister podal v súvislosti s dianím okolo Globálneho paktu OSN o migrácii. Na rozhodnutie si vzal ešte čas vzhľadom na informácie, ktoré dostal. Podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) by definitívne riešenie mohlo prísť v priebehu dní až týždňov. Lajčák rešpektuje pozíciu prezidenta a bude vykonávať svoje povinnosti až do prijatia rozhodnutia hlavy štátu.

Lajčák rozhodnutie podať demisiu oznámil vo štvrtok 29. novembra večer v nadväznosti na prijatie parlamentného uznesenia z dielne SNS a Smeru-SD. Vláda toto uznesenie v stredu vzala na vedomie, pakt odmietla a nikomu neschválila účasť v Marrákeši.

VIDEO: Prezident Andrej Kiska aj premiér Peter Pellegrini sa k demisii ministra Miroslava Lajčáka vyjadrili v stredu 5. decembra.